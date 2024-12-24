Kırsal Kalkınma Projesi: 59 Çiftçiye Sera Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kırsal Kalkınma Projesi: 59 Çiftçiye Sera Kuruldu

Kırsal Kalkınma Projesi: 59 Çiftçiye Sera Kuruldu

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile 59 çiftçiye toplam 14,75 dekar sera kurulumu yapıldı.

24.12.2024 18:01
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde 2 yılda 59 çiftçi için toplam 14,75 dekar sera kurulumu yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 250 metrekare alana sera kurulumları tamamlandı. Proje kapsamında 2023 yılında 21, bu yıl ise 38 olmak üzere toplam 59 çiftçiye toplam 14,75 dekar sera kurulumu gerçekleştirildi. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde başvurusu onaylanarak hibe desteğine hak kazanan Ağlı, Araç, Daday, Devrekani, İhsangazi, Merkez, Taşköprü ve Tosya ilçesinden 59 çiftçiye toplam 11 milyon 32 bin TL hibe desteği sağlandı. Projenin toplam tutarı ise KDV hariç 15 milyon 712 bin TL olarak gerçekleşti.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, yazılı yaptığı açıklamasında proje ile her bir çiftçiye 250 metrekare büyüklüğünde, plastik örtülü, damla sulamalı modern sera kurulumlarının yapıldığını belirterek, bu sayede yetiştiricilerin üretim sezonunu uzatarak pazara sürekli ürün çıkarmalarını sağlamak ve birim alandan elde edilen gelirlerini arttırarak küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırsal Kalkınma Projesi: 59 Çiftçiye Sera Kuruldu - Son Dakika

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