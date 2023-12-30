Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için aile işletmeciliği faaliyetleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle ilgili bilgi veren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Hibeye esas proje tutarı; yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 milyon TL, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 milyon TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10 milyon TL olarak hazırlanan projelerin hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Bakanlıkça belirlenerek uygulama rehberi yayınlandıktan sonra başvurular kabul edilecektir. Uygulama Tebliğinin yayınlanmasının ardından tüm ayrıntıları Erzincan kamuoyu ile paylaşacağız. Bu kapsamda yapılacak olan desteklerin Erzincan'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN