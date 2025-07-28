Kırsalda Genç Girişimcilik Destekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kırsalda Genç Girişimcilik Destekleniyor

Kırsalda Genç Girişimcilik Destekleniyor
28.07.2025 10:25
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TOBB Malatya, genç girişimci Yasin Karadağ'ı destekleyerek kırsal kalkınmayı teşvik ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Genç Girişimciler Kurulu, kırsalda genç girişimciliği teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve kurul üyeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 19 yaşında hayvancılık yatırımına başlayan Yasin KaradağYazıhan ilçesindeki çiftliğinde ziyaret etti. Ziyarette Karadağ'a, gösterdiği başarı ve kırsal kalkınmaya sağladığı katkı nedeniyle plaket takdim edildi.

Modern çiftliğinde hem hayvancılık yapan hem de arpa, yonca ve mısır gibi yem bitkilerini kendi üreterek dışa bağımlılığı azaltan Yasin Karadağ, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir, ziyarette yaptığı konuşmada, "Genç girişimcilerin önünü açmak ve onları teşvik etmek en önemli görevlerimizden biri. Yasin kardeşimiz 19 yaşında başladığı bu yatırımla sadece kendi geleceğini değil, aynı zamanda bölgesine ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu anlamlı başarısı için kendisini tebrik ediyor, diğer gençlere örnek olması için bu ödülü takdim ediyoruz. Ayrıca TKDK'nın sürece verdiği destekten ötürü İl Koordinatörümüz Murat Tunç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Genç girişimci Yasin Karadağ ise, iş hayatına atılırken birçok zorlukla karşılaştığını ifade ederek, "Ancak TKDK'nın yönlendirmeleri ve desteğiyle projemizi hayata geçirdik. Şu an sadece hayvancılık yapmıyor, aynı zamanda yemimizi de kendimiz üretiyoruz. Bu da bize hem maliyet avantajı hem de üretimde tam bağımsızlık sağlıyor. Tarım ve hayvancılığın gençler için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Destek olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Gençler İçin Örnek Bir Proje"

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç da, kırsal kalkınmanın gençlerin eliyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Yasin kardeşimiz, hayvancılık ve yem üretimini entegre bir şekilde yürüterek başarılı bir model oluşturdu. Bu tür girişimler hem bölge hem de ülkemiz için büyük değer taşıyor. Gençlerimizin üretime katılmasını teşvik etmek adına her zaman destek sunmaya hazırız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Karadağ, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsalda Genç Girişimcilik Destekleniyor - Son Dakika

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