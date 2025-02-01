Kırsalda Süt Üreticilerine Destek: İmza Töreni Gerçekleştirildi

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan "Kırsalda Süt Üreticilerinin Emeği Kazanca Dönüşüyor" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında düzenlenen sözleşme imza törenine, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven ve İspir Belediyesi temsilcileri katıldı.

Toplam bütçesi 9 milyon 500 bin TL olan proje kapsamında İspir ilçesinde belirlenen 10 pilot alana süt toplama merkezleri kurulacak. Bu merkezler sayesinde sütün hijyen koşullarına uygun bir şekilde muhafazası temin edilecek ve sütteki katma değerin artması sağlanacak. Söz konusu proje sütten elde edilen tereyağı, peynir, kaymak gibi ürünlerin kalitesinde artış sağlamanın yanı sıra üreticilerin süt satış fiyatında iyileşme meydana getirilecek, devlet desteklerinden aldıkları payı da artıracak. - ERZURUM