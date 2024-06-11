Kırşehir'de Anadolu Arısı Islah Projesi kapsamında üreticilere ana arı ve malzeme dağıtımı yapıldı

Ekonomi

Kırşehir'de; İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinesinde, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) ve Arıcılar Birliği tarafından yürütülen 'Anadolu Arısı Islah Projesi' çerçevesinde üreticilere ana arı ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Anadolu arısının ıslah edilerek verimliliğin artırılmasının amaçlandığı proje çerçevesinde; arıcılara yüksek verimli ana arılar ve arıcılık malzemeleri teslim edildi. Törene katılan İl Tarım Orman Müdürü Mustafa İlmeç projenin önemine vurgu yaparak; "Anadolu Arısı Islah Projesi, yerel arı popülasyonunun korunması ve bal üretim kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin bu desteklerle daha verimli ve sürdürülebilir bir arıcılık yapmalarını hedefliyoruz" dedi.

Projenin yerel ekonomiye ve arıcılık sektörüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - KIRŞEHİR