Kırşehir\'de Etiket Denetimleri Artıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresince gerçekleştirdikleri denetimlerde çok sayıda işletmeyi kontrol ederken, 20'nin üzerinde firmaya etiket cezası kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde market, restoran ve çeşitli perakende işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle ürün etiketleri, kasa fiyatı ile raf fiyatı uyumu ve fiyat değişim tarihleri detaylı şekilde incelendi. Denetimler sonucunda, etiket yönetmeliğine aykırı hareket ettiği belirlenen 20'den fazla işletmeye idari yaptırım uygulanırken, yetkililer kontrollerin bayram sonrasında da aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KIRŞEHİR