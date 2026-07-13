Kırşehir'de Hububat Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Hububat Hasadı Devam Ediyor

Kırşehir\'de Hububat Hasadı Devam Ediyor
13.07.2026 15:30
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Vali Demiryürek, hasat bölgelerini ziyaret ederek üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de arpa ve buğday hasadı sürerken, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek hasadın yapıldığı bölgelerdeki üreticileri ziyaret etti.

Hasat yapılan tarım arazilerini gezen Vali Demiryürek, üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci, verim durumu ve üretim hakkında bilgi alarak Kırşehir'de hasat sürecinde sorun yaşanmadığını belirtti. Vali Demiryürek'e hasat gezisinde tarım il müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Öte yandan, hububat hasadıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, hububat sezonunun açıldığını belirterek çiftçinin lisanslı depolara ürününü götürmesini istedi. Toprak, arpa hasadının belirli bölgelerde tamamlandığını, buğday hasadının ise başladığını ifade ederek, "Hububat sezonu açılışı yapıldı. Arpa hasadı belirli bölgelerde bitti. Buğday hasadı ise başladı. Çiftçi ve üreticilerimiz ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) veya TMO kontrolündeki lisanslı depolara götürsün. Serbest piyasada arpa fiyatı 11 bin ila 11 bin 500 lira civarında seyrederken, bu rakam TMO'da yaklaşık 13 bin lira seviyesinde bulunuyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Hububat Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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