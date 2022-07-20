Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan toplantıda işsizlik ve işsizliği azaltmada alınacak tedbirler hakkında konuşuldu. Toplantıda konuşan ve kamu kurumları amirlerinden bilgiler alan Vali Buhara, "İstihdamı arttırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla düzenlenen toplantıyla Kırşehir'imizin istihdam imkanlarını arttırmak için gerekli çalışmalara durmadan devam edeceğiz. Bu mücadelede hep birlikte olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Mete Buhara, Kırşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kırşehir'de, İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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