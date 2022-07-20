Kırşehir'de, İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de, İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

20.07.2022 14:31
Kırşehir'de, İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırşehir, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı.

Kırşehir, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı.

Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan toplantıda işsizlik ve işsizliği azaltmada alınacak tedbirler hakkında konuşuldu. Toplantıda konuşan ve kamu kurumları amirlerinden bilgiler alan Vali Buhara, "İstihdamı arttırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla düzenlenen toplantıyla Kırşehir'imizin istihdam imkanlarını arttırmak için gerekli çalışmalara durmadan devam edeceğiz. Bu mücadelede hep birlikte olacağız" dedi.

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mete Buhara, Kırşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de, İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de, İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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