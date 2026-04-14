Kırşehir'de Jeotermal İhale

Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Boztepe ilçesi sınırlarında bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Yaklaşık 4 bin 139 hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 30 Nisan Perşembe günü saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.