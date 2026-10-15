Kırşehir'de kışlık araç bakımı 10 bin TL'den başlıyor, ustalar erken bakım önerdi - Son Dakika
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Kırşehir'de kışlık araç bakımı 10 bin TL'den başlıyor, ustalar erken bakım önerdi

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Kırşehir\'de kışlık araç bakımı 10 bin TL\'den başlıyor, ustalar erken bakım önerdi
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Kırşehir'de kış öncesi kışlık araç bakım maliyetleri sürücülerin bütçesini zorluyor; fiyatlar 10 bin TL'den başlıyor. Ustalar, antifriz, silecek, akü, lastik ve aydınlatma kontrollerinin ihmal edilmemesi, bakımın da son ana bırakılmaması gerektiğini söylüyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kış mevsimi öncesinde otomobillerin bakım maliyetleri sürücülerin bütçesini zorluyor. Motor yağı, antifriz, silecek ve lastik değişimi gibi işlemlerin yanı sıra aracın genel durumu ve muhtemel arızalar da bakım maliyetlerini etkiliyor. Kışlık araç bakımlarında fiyatlar 10 bin TL'den başlayarak aracın ihtiyaçlarına göre değişiyor.

Kırşehir'de oto tamir ve bakım hizmeti veren Çağatay Kılıç; kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerinin kışlık bakımlarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Kış şartlarında güvenli sürüş için araçların belirli kontrollerden geçirilmesinin önemine dikkati çeken Kılıç; antifriz, silecekler, cam suyu, akü, lastikler ve aydınlatma sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Araçlardaki eksikliklerin kış şartları ağırlaşmadan giderilmesinin hem sürücülerin hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, küçük ihmallerin ilerleyen süreçte daha büyük sorunlara neden olabileceğini aktardı. Kışlık bakım maliyetlerinin aracın marka ve modeline, mevcut durumuna ve ihtiyaç duyulan işlemlere göre değiştiğini belirten Kılıç; fiyatların 10 bin TL'den başladığını ve yapılacak bakım ile onarım işlemlerine bağlı olarak arttığını söyledi.

Araç sahiplerinin bakım işlemlerini son ana bırakmaması gerektiğini belirten Çağatay Kılıç, zamanında yapılan kontrollerin ihmal edilmeden arızaların önüne geçerek daha uygun maliyetlerle bakım yapılmasına imkan sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
KırşehirOtomobilEkonomiYaşamSon Dakika

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