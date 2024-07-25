Kırşehir'de Nohut ve Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir'de Nohut ve Mercimek Hasadı Başladı

Kırşehir\'de Nohut ve Mercimek Hasadı Başladı

Kırşehir'de Boztepe ve Gümüşkümbet köylerinde nohut ve yeşil mercimek hasatları başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen hasatta yüksek verim bekleniyor. Kırşehir, ülke genelinde nohut üretiminde 3. sırada yer alırken, nohut ve yeşil mercimek üretimiyle ülke üretiminin önemli bir kısmını karşılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilere destek vererek üretim potansiyelini artırmayı hedefliyor.

25.07.2024 17:51
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Kırşehir'de çiftçilerin nohut ve mercimek hasadı başladı.

Kırşehir'de Boztepe ilçesine bağlı Çevirme ve Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet köylerinde yeşil mercimek ve nohut hasatları başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de kontrol ettiği hasatta verimin yüksek olması bekleniyor. Nohut ve yeşil mercimek üretiminde ülke genelinde 3. sırada olan Kırşehir, yaklaşık 61 bin tonluk nohut üretimiyle ülke üretiminin yüzde 10,47'sini, 8 bin 140 ton yeşil mercimek üretimiyle ise yüzde 16,28'sini karşılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından şehirde üretim yapan çiftçi desteklenerek, mevcut potansiyelinin arttırılmasına gayret gösteriliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Nohut ve Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika

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