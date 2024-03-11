Kırşehir'de Ramazan Pidesi 20 Lira, Fırsatçılara Göz Açtırılmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir'de Ramazan Pidesi 20 Lira, Fırsatçılara Göz Açtırılmayacak

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Ramazan ayı boyunca 400 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 lira olarak belirledi. ESOB Kırşehir Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, fırıncı ve vatandaşı mağdur etmeden Ramazan ayının geçeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını vurguladı. Fırıncılar da vatandaşı mağdur etmeden Ramazan ayını geçireceklerini ifade etti.

11.03.2024 20:14
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Kırşehir'de Ramazan pidesi 20 lira, fırsatçılara göz açtırılmayacak

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk:

"Fırıncıyı da vatandaşı da düşünmek zorundayız"

KIRŞEHİR - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Ramazan ayı boyunca 400 gram Ramazan pidesi fiyatını 20 lira olarak açıkladı.

ESOB Kırşehir Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, fırıncı ve vatandaşı da mağdur etmeden Ramazan ayının geçeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi. Esnaf Odaları Birliği'nde konuşan Öztürk; "Kırşehir'de pide fiyatları sorun olmuştu. Ramazan ayından iki ay önce ekmeğe zam vermiştik. 400 gram Ramazan pidesi 20 liradan satılacak. Fırıncılar odasının talebi doğrultusunda vatandaş da mağdur edilmeden kararlaştırıldı" dedi. İnsanların fırından ekmek almak zorunda olduğunu belirten Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Fırından ekmek almak zorunda insanlar, ekmek bir evin önemli bir katığı. Esnafı ve vatandaşı düşünmek zorundayız. Kırşehir'de fahiş fiyat uygulaması esnafta olmaz. Bütün fiyatları verdik. Büyük marketlere çağrımız fırsatçılık yapmamaları yönünde. Duyuyoruz ki; süt fiyatları ve bazı ürünlerde etiketlerde oynanıyormuş. Fiyatlarda esnekliği canı gönülden talep ediyoruz."

Fırıncılar ise vatandaşı mağdur etmeden Ramazan ayını geçireceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Fırıncı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Ramazan Pidesi 20 Lira, Fırsatçılara Göz Açtırılmayacak - Son Dakika

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