Kış Aylarında Mide Gribi Tehlikesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kış Aylarında Mide Gribi Tehlikesi

Doç. Dr. Harmancı, kış aylarında mide gribi vakalarının arttığını ve korunma yollarını açıkladı.

22.10.2024 11:50
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Güven Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Doç. Dr. Özgür Harmancı, kış aylarında mide gribi (viral gastroenterit) vakalarının arttığını, bu enfeksiyonun özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan mide gribi, özellikle kapalı ortamlarda salgınlara yol açarak toplum sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özgür Harmancı, mide gribinde genellikle kontamine yiyecek, su ya da yüzeylerle temas sonucu bulaş yaşandığını, kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirildiği için bu virüslerin yayılma riskinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Belirtileri; mide bulantısı, kusma ve ishal

Mide bulantısı, kusma ve ishalin, mide gribinde en yaygın belirtiler olduğunu kaydeden Harmancı, "Özellikle çocuklar ve yaşlılar, bu hastalığın yol açtığı sıvı kaybından olumsuz etkileniyor. Dehidrasyon ciddi bir sorun haline gelebilir ve bu durumda mutlaka tıbbi yardım alınmalı." ifadelerini kullandı.

Bu hastalıktan korunmanın hijyen kurallarına dikkat etmekle mümkün olduğunu belirten Harmancı, elleri düzenli olarak yıkamanın, temiz içme suyu tüketmenin ve iyi pişmiş yiyecekler tercih etmenin hastalığın bulaş riskini azalttığına, çocuklar için rotavirüs aşısının etkili bir koruma sağlayabildiğine değindi.

Hastalığın genellikle kendi kendine iyileşmesine rağmen sıvı alımının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Harmancı, "Bol sıvı tüketimi ve dinlenme, mide gribinin tedavisinde en önemli adımlardır. Ancak ağır dehidrasyon belirtileri, kanlı ishal ya da uzun süren kusma ve ishal durumlarında vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın enfeksiyonlardan korunmada önemli bir rol oynadığına işaret eden Harmancı, dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersizin bağışıklık sistemini desteklediğini, stresin de bağışıklığı zayıflatabileceğini hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kış Aylarında Mide Gribi Tehlikesi - Son Dakika

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