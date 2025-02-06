Kış Lastiği Uyarısı: Güvenli Sürüş İçin Önlemler

Ekonomi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), kış lastiklerinin kullanımı ve mevsim koşullarına uygun sürüş kuralları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

LASİD'den yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde özellikle otoyollarda yaşanan ani sıcaklık değişimleri güvenli sürüşü de etkileyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, yoğun kar yağışı, karlanma ve buzlanmanın kış lastiklerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, sürücülerin mevsim ve yol koşullarına uygun önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Kurt, kış lastiklerinin tasarım ve üretim özellikleri sayesinde, kış koşullarında hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek riskleri azaltarak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kış lastiği kullanımında ortak bilincin önemine işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Trafiğe çıkacak sürücülerin güvenli sürüş için araçlarında mevsime uygun önlemleri alması gerekiyor. Ortak trafikte ortak bilinç şart. Yollar hepimizin. Siz kış lastiği kullanıyorsunuz ama sizinle aynı yolu paylaşan bir başka araç sahibi, zorunlu değil diye kış lastiği olmadan yola çıkıyor. Siz kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz? Bazı sürücülerimiz zorunlu olduğu için cezasından kurtulmak için kış lastiği takıyor. Ama inanın ki asıl mesele, zorunluluktan çok öte bir bilinçtir. Aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarından daha önemli hiçbir şey olamaz. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak, trafikteki herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz."

Kurt, güvenli sürüş için gerekli önlemleri almanın ve kış lastiği kullanmanın kazaların önüne geçebileceğini belirterek, "Böylelikle kış koşullarında özellikle büyükşehirlerde, karayollarında rastladığımız trafik yoğunluğunu, olası kazaları azaltmak mümkün olacak, trafik daha akıcı hale gelecektir. Biz LASİD olarak bu farkındalığın oluşması için Emniyet denetim ekiplerimizle ortak çalışmalar yapıyor, ortak trafiği paylaşan ticari olsun olmasın bütün araçlara kış lastiğini öneriyoruz." açıklamalarında bulundu.

Kış lastiğinin sadece kar yağışında hatırlandığını ve bu konuda yanlış bir algı oluştuğunu belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Adı üstünde kış lastiğidir, kar lastiği değildir. LASİD olarak araç sahiplerine sesleniyoruz, kar yağmasını beklemeyin. Kış lastiğinin önemli bir özelliği 7 derece altındaki hava koşullarındaki etkisidir. Kış lastikleri sadece karlı hava yağışına göre tasarlanmamıştır. Özel desen tasarımı ve özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini arttırır. Zorunlu kış lastiği uygulaması işte tam da bu yüzden kar yağışını değil, kış koşullarını işaret eder. Kış lastiğine ilişkin kararlarda Valilikler yetkilendirilmiştir. Sürücülerin bulundukları bölgenin valilik karar ve duyurularını takip etmeleri önemlidir. Trafiğe çıkan sürücülerimiz bu önemli uyarıları dikkate almalılar.