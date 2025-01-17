Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Azaldı

Ekonomi

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 178,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak kasım itibarıyla 178,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 81,6 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 gerileyerek 36,1 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 23,8 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 4,7 azalışla 18,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı da yüzde 0,2 azalarak 18,8 milyar dolara gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3 düşerek 20,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 61 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 artarak 56,5 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler de yüzde 4,2 artarak 4,5 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 47,8'i dolar, yüzde 20,5'i avro, yüzde 16,7'si Türk lirası ve yüzde 15'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kasım itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri 2023'e göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı.