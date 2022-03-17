Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 125,5 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 125,5 milyar dolar oldu

17.03.2022 10:07
Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 125,5 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,3 artarak 125,5 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,3 artarak 125,5 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 4,3 artarak 125,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,9 artışla 53 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,1 yükselişle 45,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ocak ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,8 azalışla 11 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 artarak 15,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 yükselerek 16,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 7,9 artışla 10,2 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 7,2 artarak 40,1 milyar dolara yükseldi.

    - Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 75,7 milyar dolar

    Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,5 artarak 22,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 yükselişle 75,7 milyar dolara çıktı.

    Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,6 artışla 65,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5,1 artarak 59,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

    2021 yılının sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, ocak sonu itibarıyla 452 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 29 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

    Kısa vadeli dış borç stoku ocak sonu itibarıyla yüzde 45,7'si dolar, yüzde 25,9'u avro, yüzde 9,3'ü TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

    Ocak sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 173,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,4milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

    Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası'nın yüzde 15,6 ve özel sektörün yüzde 64,6 paya sahip olduğu görüldü.

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    Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    Kaynak: AA

    Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 125,5 milyar dolar oldu - Son Dakika


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