Kışın habercisi doğal alıç, Kütahya'da 50 liradan satışa sunuldu - Son Dakika
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Kışın habercisi doğal alıç, Kütahya'da 50 liradan satışa sunuldu

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Kışın habercisi doğal alıç, Kütahya\'da 50 liradan satışa sunuldu
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Kütahya'da kışın habercisi olarak bilinen alıç, dağlardan toplanıp tezgahlarda 50 liradan satışa sunulmaya başladı. Seyyar satıcı Mustafa Akan, meyvenin doğal yetiştiğini, reçel ve marmelat yapımında kullanıldığını söyledi.

Kütahya ve çevresinde kışın habercisi olarak bilinen alıç meyvesi, dağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini almaya başladı. Doğal ve katkısız yapısıyla dikkat çeken alıç, özellikle eylül ayının sonlarına doğru satışa sunulurken, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kütahya'da dağlardan topladığı alıçları vatandaşlarla buluşturan seyyar satıcı Mustafa Akan, meyvenin toplanma ve satış süreci hakkında bilgi verdi. Alıcın herhangi bir özel bakıma ihtiyaç duymadan dağlık alanlarda doğal olarak yetiştiğini belirten Akan, yaz aylarının sonlarından itibaren toplamaya başladıklarını söyledi.

Akan, "Alıç, dağlık alanlarda kendi halinde yetişiyor. Hiçbir bakıma ihtiyaç duymuyor. Biz de yazın sonlarından itibaren dağlara çıkarak alıçları topluyoruz. Meyveler fındık büyüklüğünde, ekşimsi bir tadı var ve sarı, turuncu gibi farklı renklerde bulunuyor. Her renginin ayrı bir lezzeti ve aroması var" dedi.

Alıcın yalnızca taze olarak tüketilmediğini, yöre halkı tarafından reçel ve marmelat yapımında da kullanıldığını ifade eden Akan, meyvenin vitamin ve mineral açısından zengin olduğunu belirtti.

Akan, "Yöre halkı alıcı sadece taze olarak yemiyor, evlerinde reçel ve marmelat da yapıyor. Alıç, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir meyve. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı tüketilmesi tavsiye ediliyor" diye konuştu.

Dağlardan topladıkları alıçların tamamen doğal olduğunu vurgulayan Akan, kilogram fiyatının 50 lira olduğunu söyledi. Akan, "Topladığımız alıçları kilosu 50 liradan satıyoruz. Bu tamamen doğal bir ürün, kimyasal katkı maddesi içermiyor. İnsanlar doğal ürün almak istiyorsa dağlardan toplanmış alıcı tercih etmeli. Hem sağlıklı hem de yöresel bir lezzet sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan alıç, doğal yapısı ve kendine özgü ekşimsi tadıyla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
EkonomiKütahyaYaşamSon Dakika

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