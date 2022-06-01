Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları'nın ikinci programı ATO'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları'nın ikinci programı ATO'da gerçekleştirildi

01.06.2022 14:29
Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları'nın ikinci programı ATO'da gerçekleştirildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Ticaretle uğraşan bireylerin diğer bütün sektörlerle iletişim halinde olması ve o alanlara da az çok hakim olması gerekiyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Ticaretle uğraşan bireylerin diğer bütün sektörlerle iletişim halinde olması ve o alanlara da az çok hakim olması gerekiyor. Biz de ATO olarak senelerdir bunun için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneğinin (TİMKODER) iş birliğinde düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın ikinci programı ATO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ATO olarak eğitim konusuna büyük önem verdiklerini ve eğitimin olmadığı yerde ticaretten de söz edilemeyeceğini ifade etti.

Bu yıl "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın 12'ncisinin gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Ticaretle uğraşan bireylerin diğer bütün sektörlerle iletişim halinde olması ve o alanlara da az çok hakim olması gerekiyor. Biz de ATO olarak senelerdir bunun için uğraşıyor ve gerekli görülen her sektörde alanında uzman veya profesyonel kişilerle eğitim programları düzenliyoruz. Eğitim programlarımızın tamamından ve TİMKODER ile düzenlediğimiz eğitimlerden 160 bin üyelerimiz ve öğrenciler yararlanıyor. Katkısı bütün şehrimize yayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkal Güral da programda yaptığı sunumda, "her işin başında her şeyin en iyisinin hedeflenmesi" gerektiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla iş hayatındaki çalışma şeklinin değiştiğini vurgulayan Güral, "Türkiye, birçok ülkeye nazaran bu durumları fırsata çevirebildi ancak piyasanın bir süre daha böyle devam edeceği görüşündeyim. Başarıya ulaşmak için farklı yöne gidip yapılmayanı yaparak ancak doğru bir yolu bulabiliriz." ifadesini kullandı.

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan da 2 haftadır süren programın yoğun katılımlı gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Toplam 4 hafta sürecek "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" etkinliğinin 7 Haziran'da gerçekleştirilecek üçüncü programında, düşünür ve yazar Mümin Sekman, "Rağmenciler: Zorlu Zamanlardan Güçlenerek Çıkmak", 14 Haziran'daki son programda ise Serdar Pirtini, "Dijital Kapitalizm Çağında Büyük Veri ve Metaverse Etkisi" başlıklı sunum yapacak.

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Kaynak: AA

Halil İbrahim Yılmaz, Kişisel Gelişim, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları'nın ikinci programı ATO'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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