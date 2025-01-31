KİT ve Özelleştirmede İstihdam Rakamları

Ekonomi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2024 yılı itibarıyla toplam 99 bin 460 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 94 bin 624 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 94 bin 437'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 187'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 274'ü memur, 43 bin 701'i sözleşmeli, 42 bin 255'i kapsam içi işçi, 3 bin 576'sı kapsam dışı işçi, 631'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Bu kapsamda, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2024 yılı itibarıyla toplam 99 bin 460 kişi görev yapıyor.