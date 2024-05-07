Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi'nde 494 akademisyen bildiri sundu - Son Dakika
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Ekonomi

Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi'nde 494 akademisyen bildiri sundu

Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi\'nde 494 akademisyen bildiri sundu

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde yapılan Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi'nde 44 farklı ülkeden 494 akademisyenin bildirileri sunuldu. Kongrede teknoloji, sürdürülebilirlik ve gastronomi konuları ön plana çıktı. Turizm sektörü için önerilen politika düzeyindeki tedbirler arasında çevresel duyarlılık, teknoloji teşviki, gastronomi turizmi, sosyal turizm, siber güvenlik ve eğitim yer alıyor.

07.05.2024 19:19
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Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi'nin (Conference on Managing Tourism Across Continents-MTCON) 5.'si düzenlendi.

TUADER açıklamasına göre "Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm" sloganıyla yapılan kongrede 44 farklı ülkeden 494 akademisyenin hazırladığı bildiriler sunuldu, akademisyenlerle eşzamanlı akademik atölye çalışmaları yapıldı.

Kongrenin 2. gününde TUADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Muharrem Tuna tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.

Kongreye 288 bildiri gönderilirken, bunlardan 204'ü kabul edilerek raporlandı.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik konularının ön plana çıktığı kongrede, sunumlarda gastronomiye de ağırlıklı olarak yer verildi.

Açıklamada, bildiriler ve konuşmacıların ele aldığı başlıkların sektörün geleceğine ışık tuttuğu ve bu süreçte üzerinde durulması gereken stratejik konularda önerilerin belirlenmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

Turizm sektörü için önerilen politika düzeyindeki tedbirlerin, "Çevresel Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik Politikaları", "Teknoloji ve İnovasyonun Teşviki", "Gastronomi Turizmi ve Kültürel Mirasın Korunması", "Sosyal Turizm ve Erişilebilirlik", "Siber Güvenlik ve Veri Koruma" ve "Eğitim ve Nitelikli İşgücü" olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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