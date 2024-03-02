Kıymetli madenlerle ilgili yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunanlara, ilgili şartları sağlamaları için tanınan süre uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kıymetli maden rafinerileri ile ürünleri Borsada işlem gören kıymetli maden rafinerilerine, durumlarını tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri için tanınan sürede düzenlemeye gidildi.
???????Hazine ve Maliye Bakanlığının, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi "6 aya" kadar uzatma yetkisi, "2 yıla" kadar şeklinde değiştirildi.
???????Düzenleme 1 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Son Dakika › Ekonomi › Kıymetli Maden Rafinerilerine Tanınan Süre Uzatıldı - Son Dakika
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, sigortacılık sektörünün girişimcinin, iş insanının ve vatandaşın üzerindeki riskleri paylaşan bir ortak haline dönüştüğünü söyledi. ATSO ve Sigorta İstihsalcileri İhtisas Derneği (SİİD) iş birliği ile gerçekleştirilen 'İş Dünyası Sigorta Buluşması ve Sigortadan Fazlası' paneli, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla ATSO ev sahipliğinde yapıldı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, iş adamı Behlül Çelebi'nin kırsal kalkınma yatırımlarından faydalanarak kurduğu besi sığırı işletmesini ziyaret etti. İşletme, Düzce ve çevre illere karkas et ihtiyacını karşılamaya katkı sağlıyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, öngörülebilir ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminin, dünyadaki barış ortamını güçlendireceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ticaretin ekonomik ve siyasi önemine vurgu yaparak, ticari engellerin kaldırılması ve serbest ticaretin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin kara gümrük kapılarını modernize etme çalışmalarını da anlattı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklanan verilere göre, şubat ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamı olarak kaydedildi. İthalat ise bir gün fazla olmasına rağmen yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise ocak ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl'e yeni dönem projelerinin müjdesini verdi. İlçede gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra yeni otobüs terminali, köprüler, dolusavarlar ve atıksu arıtma tesisinin yapılacağı açıklandı.
Artvin'in Murgul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yöredeki maden ocaklarından çıkan bakır ülke ekonomisine katkı sağlarken, kadınlar da bakırdan yapılan ürünleri geleneksel motiflerle süslüyor. Usta öğretici Zehra Kadıoğlu, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini belirtti. Kadınlar, bakır işlemeciliği sayesinde hem zaman geçiriyor hem de meslek öğreniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. İstanbul, 13 bin 423 konut satışı ile en yüksek paya sahip olurken, Aydın'da ise bin 444 konut satışı gerçekleşti.
Uşak Belediyesi, Uşak'a değer katacak ve yeni girişimcilerin yer sorununu çözecek olan 3. Sanayi Sitesi için kamulaştırma sürecini tamamladı. Başkan Mehmet Çakın, tapu devrini gerçekleştirerek projenin tamamlanmasıyla kentin ticari hacminin artacağını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. Bakan Bolat ayrıca, Adıyaman'da yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Deprem illerinde hızla yeni konutlar ve iş yerleri yapıldığını ifade eden Bolat, dış ticaret açığının da azaldığını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının arttığını söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, şubat ayında gerçekleştirilen 21,1 milyar dolarlık ihracatın, 2023 hedeflerine göre yüzde 13,6 artış gösterdiğini belirtti. Gültepe, deprem bölgesindeki ihracatın da artış gösterdiğini ve normalleşmenin çarkların dönmesiyle sağlandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin milli gelirinin ilk defa 1 trilyon doların üzerine çıktığını ve ihracatçıların pazarlardaki gelişmeleri takip etmek için TİM-İhracat Pazar Monitörü'nü kullanacaklarını duyurdu.
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