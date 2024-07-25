Kızılbük GYO Genel Müdürü: Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür

Ekonomi

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, dünyada baş gösteren ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden birinin turizm olduğunu belirterek, "Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Ege'nin sahil beldelerinde yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veren pek çok turizm tesisi, bu yıl dünyada yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilendi. Türk turizminde bu sorunun sürekli yaşandığını kaydeden, Türkiye'nin en önemli turizm yatırımları arasında yer alan ve Marmaris'teki en nitelikli termal tesis özelliği taşıyan Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi'ni içerisinde barındıran Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, Türkiye'nin turizmde sahip olduğu değerleri kıymete dönüştüremediğini söyledi.

"Ülkemiz açık hava müzesi gibi"

Başta Ege illeri olmak üzere Türkiye'nin adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu, bunun yanı sıra dünyanın en

önemli termal kaynaklara sahip olduğunu kaydeden Mahmut Sefa Çelik, "Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koyuyor. Turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumundayız. Ancak doğal ve tarihi zenginliklere sahip olmamıza rağmen, bir türlü sektördeki sorunları çözemiyoruz. Böylesine bir ülkede 'turizm sezonu' diye bir dönemin adlandırılması, bana göre en büyük engellerden biri. Bu nedenle sağlık turizmi ihmal edilmemeli" dedi.

Turizmin ülke için önemli bir gelir kaynağı olduğunun da altını çizen Çelik, "Turizm cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan en önemli değerlerin başında geliyor. Turist harcamaları, oteller, restoranlar, rehberlik hizmetleri gibi turizm sektörüne bağlı iş kollarına ekonomik canlılık getirerek istihdam oluştururken, yerel ekonomilerin güçlenmesine ve sosyal refahın artmasına da katkıda bulunuyor.

"Bol güneş ışığı bile Türkiye için ayrı bir şans olabilir"

Yer altından çıkan termal suların yan sıra Türkiye'nin yılın büyük bir bölümünde güneş gören bir ülke olduğunu kaydeden Çelik, "Gerek termal suları gerekse doğa, tarih, deniz ve güneşi ile dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye'de turizm çeşitlendirmedikçe, sektördeki sorunlar çözülemez. Elimizdeki potansiyeli kış turizmine çevirebilirsek 12 ay turizm hareketliliği olur. İskandinav ülkeleri, vatandaşlarına D vitamini almaları için teşvik verip bol güneşli ülkelere gönderiyor. Önümüzdeki süreçte pek çok Avrupa ülkesinin iş gücü dışında kalan fertlerini teşvik vererek başta Türkiye olmak üzere sıcak ülkelere göndermesi öngörülüyor. Bu kapsamda ülke olarak hazırlıklarımızı yapmalıyız" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA