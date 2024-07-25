Kızılbük GYO Genel Müdürü: Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kızılbük GYO Genel Müdürü: Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür

Kızılbük GYO Genel Müdürü: Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, dünyada baş gösteren ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden birinin turizm olduğunu belirterek, Türk turizminin sorunlarının çözülmesi için sezonun 12 aya yayılması gerektiğini söyledi. Çelik, Türkiye'nin turizmdeki potansiyelini kış turizmiyle de değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

25.07.2024 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, dünyada baş gösteren ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden birinin turizm olduğunu belirterek, "Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Ege'nin sahil beldelerinde yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veren pek çok turizm tesisi, bu yıl dünyada yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilendi. Türk turizminde bu sorunun sürekli yaşandığını kaydeden, Türkiye'nin en önemli turizm yatırımları arasında yer alan ve Marmaris'teki en nitelikli termal tesis özelliği taşıyan Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi'ni içerisinde barındıran Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, Türkiye'nin turizmde sahip olduğu değerleri kıymete dönüştüremediğini söyledi.

"Ülkemiz açık hava müzesi gibi"

Başta Ege illeri olmak üzere Türkiye'nin adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu, bunun yanı sıra dünyanın en

önemli termal kaynaklara sahip olduğunu kaydeden Mahmut Sefa Çelik, "Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koyuyor. Turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumundayız. Ancak doğal ve tarihi zenginliklere sahip olmamıza rağmen, bir türlü sektördeki sorunları çözemiyoruz. Böylesine bir ülkede 'turizm sezonu' diye bir dönemin adlandırılması, bana göre en büyük engellerden biri. Bu nedenle sağlık turizmi ihmal edilmemeli" dedi.

Turizmin ülke için önemli bir gelir kaynağı olduğunun da altını çizen Çelik, "Turizm cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan en önemli değerlerin başında geliyor. Turist harcamaları, oteller, restoranlar, rehberlik hizmetleri gibi turizm sektörüne bağlı iş kollarına ekonomik canlılık getirerek istihdam oluştururken, yerel ekonomilerin güçlenmesine ve sosyal refahın artmasına da katkıda bulunuyor.

"Bol güneş ışığı bile Türkiye için ayrı bir şans olabilir"

Yer altından çıkan termal suların yan sıra Türkiye'nin yılın büyük bir bölümünde güneş gören bir ülke olduğunu kaydeden Çelik, "Gerek termal suları gerekse doğa, tarih, deniz ve güneşi ile dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye'de turizm çeşitlendirmedikçe, sektördeki sorunlar çözülemez. Elimizdeki potansiyeli kış turizmine çevirebilirsek 12 ay turizm hareketliliği olur. İskandinav ülkeleri, vatandaşlarına D vitamini almaları için teşvik verip bol güneşli ülkelere gönderiyor. Önümüzdeki süreçte pek çok Avrupa ülkesinin iş gücü dışında kalan fertlerini teşvik vererek başta Türkiye olmak üzere sıcak ülkelere göndermesi öngörülüyor. Bu kapsamda ülke olarak hazırlıklarımızı yapmalıyız" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılbük GYO Genel Müdürü: Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılbük GYO Genel Müdürü: Türk turizmi 12 aya yayıldığı zaman sektördeki sorunlar çözülür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement