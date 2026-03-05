KKM'de Düşüş, Kredi ve Mevduatta Artış - Son Dakika
KKM'de Düşüş, Kredi ve Mevduatta Artış

05.03.2026 14:58
Kur Korumalı Mevduat 122 milyon lira azalarak 2,08 milyar liraya düştü, toplam kredi hacmi arttı.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 122 milyon lira azalarak 2 milyar 80 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Şubat haftasında yaklaşık 214 milyar 405 milyon lira artarak 23 trilyon 952 milyar 804 milyon liradan 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 241 milyar 335 milyon lira artarak 28 trilyon 286 milyar 549 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 3 trilyon 33 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 25 milyar 730 milyon lira artarak 3 trilyon 32 milyar 729 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 715 milyar 974 milyon lirası konut, 47 milyar 302 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 269 milyar 453 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 26 milyar 950 milyon lira yükselerek 3 trilyon 677 milyar 599 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 908 milyar 331 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 107 milyar 756 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 800 milyar 575 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 381 milyon lira artışla 652 milyar 536 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 478 milyar 914 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 55 milyar 408 milyon lira artarak 5 trilyon 440 milyar 673 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 122 milyon lira azalarak 2 milyar 80 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Kaynak: AA

Kur Korumalı Mevduat, Ekonomi, Finans

KKM'de Düşüş, Kredi ve Mevduatta Artış

