KKÜ Teknopark, öğrencilere iş kurma sürecinde destek sağlıyor

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Teknopark'ta, "Bir fikrim var" diyerek kendi işini kurmak isteyen öğrencilere eğitimden danışmanlığa kadar iş kurma süreciyle ilgili birçok destek veriliyor.

KKÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ömer Varışlı, AA muhabirine, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "iş arayan değil de iş kuran öğrenci istiyoruz" ilkesinden yola çıkarak bu yıl yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Gençlerin üniversiteyi bitirdikten sonra bir yerde iş bularak hayatlarına devam etmek istediklerine dikkati çeken Varışlı, "Bu öğrenciler için mantıklı bir konfor alanı ama girişimci olmak isteyen ayrı bir safhaya geçiyor. Ülkenin ihtiyacı olan da girişimci gençlerin yetişmesi." dedi.

Üreten bir toplum haline gelindiği zaman ekonomik büyümenin sağlanacağının altını çizen Varışlı, "Bunun için de burada yeni iş fikirlerini bulup geliştirmek istiyoruz. Burada ön girişimcilik eğitimi vermeye başladık. Üniversite geneline broşürleri astık ve farkındalığı yakalamış öğrencileri tespit ettik. Öğrencilerimizin iş fikirlerine her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

Varışlı, üniversite genelinde belirledikleri 12 girişimci öğrenciye, eğitim, akademik danışmanlık, ofis ve proje yazma süreçlerinin ardından iş kurma süreçleri tamamlanıncaya kadar destek sağladıklarını belirtti.

"İş fikirlerini projelendiriyoruz"

Daha sonra öğrencilere Teknopark'ta ofis ve gerekirse maddi destek de verdiklerini aktaran Varışlı, şunları kaydetti:

"Eğitimin ardından öğrenciler arasında somut iş fikri olanlara yaklaşık 1 yıl akademik danışmanlık eğitimi veriyoruz ve onları ön kuluçka eğitimine alıyoruz, iş fikirlerini projelendiriyoruz. Devlet veya diğer destek kuruluşlarına başvurarak destek alması için yardımcı oluyoruz. Bunlar gibi çok kapsamlı şekilde bir öğrencinin iş fikrini hayata geçirip, girişimci olarak şirketini hayata geçirmesini istiyoruz."

Ömer Varışlı, temel amaçlarının iş fikri olan gençleri yakalamak olduğunu ve gelecek yıl da bu eğitimleri sürdüreceklerini ifade etti.

Eğitime katılan Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Bengisu Zincir de yararlı bir program olduğunu, eğitim sonunda alanıyla ilgili çalışmalar yapmak istediğini dile getirdi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Ahmet Kurt ise "Burada bizzat sektörün içerisinden gelen hocalarımızın tecrübelerini dinliyoruz. Devletin ve Teknopark'ın bize sağladığı destekleri öğreniyoruz. Çok yararlı buluyorum. Eğitim sonunda kendi alanıma yönelik çalışmalar yapmak istiyorum." sözlerini sarf etti.