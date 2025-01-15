Klopp, Red Bull Küresel Futbol Başkanı oldu

Ekonomi

Red Bull, dünyaca ünlü Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un, Küresel Futbol Başkanı görevine başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Klopp, Avusturya'nın Salzburg kentindeki "Hangar-7" sergi alanında düzenlediği basın toplantısıyla, Red Bull'a göreve gelişinden bu yana ilk kez medyanın karşısına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 57 yaşındaki teknik adam, seyircinin, formanın üstündeki Red Bull logosunu daha görmeden Red Bull takımı seyrettiğini hissetmesi için çabalayacağını belirtti.

Yeni görevinden bahseden Klopp, "Amacım futbolu geliştirmek. Kulüplerimiz, oyuncularımız, yetenekli gençlerimiz için futbolu daha ileriye taşımak. Aynı zamanda, futbolun kendisi için de katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kendini her şeyden önce bir "spor insanı" olarak niteleyen Klopp, Red Bull'un birçok spor dalındaki geniş deneyiminden faydalanmaya istekli olduğunu, kulüplerde ve küresel futbol sahasında uzun vadeli bir etki bırakmayı dört gözle beklediğini aktardı.

Klopp, "Bu karar, sporla ilgili. Her zaman, Red Bull'un spor anlayışını sevdim. Heyecan verici, maceracı ve yenilikçi bir yapısı var. Bu ekibin bir parçası olmak istedim ve artık öyleyim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu görev, Klopp'un Mayıs 2024'te Liverpool'un teknik direktörlüğüne veda etmesinin ardından üstlendiği ilk pozisyon oldu. Alman çalıştırıcı, deneyimiyle Red Bull futbol ağına stratejik vizyon sunacak.

Klopp, Red Bull'un dünya geneli spor dallarındaki varlığı sayesinde başarılı sporcularla fikir alışverişinde bulunma şansı da elde edecek. Bu sporcular arasında, Türk futbolunun genç yeteneklerinden Barış Alper Yılmaz da yer alıyor. Avrupa futbolunun gözde isimlerinden Joao Felix, Dominik Szoboszlai, Endrick ve Xavi Simons gibi dünya çapında 915 sporcunun, Red Bull ile anlaşması bulunuyor.

Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında Almanya'nın Mainz 05 Kulübü'nde başlayan Klopp, Borussia Dortmund ve Liverpool'u çalıştırdığı dönemlerde UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), Almanya Kupası (DFB-Pokal) ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi birçok prestijli kupayı kazandı.