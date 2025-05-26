KOBİ\'lere 30 Milyar Lira Kredi Desteği

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan, imalatçı KOBİ'lerin yararına sunulması planlanan 30 milyar liralık yeni kredi destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çevikel, paketin sanayicilerin finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olumlu bir adım olduğunu belirtirken, üreticilerin karşılaştığı diğer yapısal sorunlara da dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın imalatçı KOBİ'ler için 25 milyar lira kefalet limitiyle yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sunacak yeni destek paketini değerlendiren Başkan Çevikel, "İmalat sanayimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle işletme ve yatırım harcamalarına yönelik ayrılan bu kaynak, mevcut ekonomik konjonktürde üretimin devamlılığına ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacaktır. Paket kapsamında belirtilen kefalet oranı ve yararlanıcı başına kredi üst limitleri, KOBİ'lerimizin finansal anlamda bir nebze olsun rahatlamasına yardımcı olabilir" dedi.

Bununla birlikte, sanayicilerin üzerindeki yükün yalnızca finansmana erişimle sınırlı olmadığını vurgulayan Çevikel, "Sanayiciler olarak yalnızca kredi destekleriyle değil, daha köklü ve yapısal sorunlarla da mücadele etmekteyiz. Üreticinin omuzlarında finansman yükünün ötesinde, rekabet gücümüzü doğrudan etkileyen önemli maliyet kalemleri bulunmaktadır. Özellikle yüksek enerji maliyetleri, uluslararası pazarlarda rekabet etmeye çalışan sanayicilerimiz için ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu nedenle enerji maliyetlerini hafifletici teşvik ve düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çevikel, tüm kesimler için adil, şeffaf ve öngörülebilir bir vergilendirme sisteminin yanı sıra, uzun süredir gündemde olan yapısal reformların artık somut adımlarla desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, KOBİ'lerin küresel pazarlarda varlık gösterebilmesi, katma değerli üretim ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için markalaşma ve dijital dönüşüm süreçlerine hız verilmesi gerektiğini vurgulayan Çevikel, bu alanlarda özel teşvik ve destek programlarının geliştirilmesinin, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine ulaşmak adına kritik önem taşıdığını belirtti.

Nilüfer Çevikel, açıklanan paketin sanayicilere kısa vadede rahatlama sağlayacağını umduklarını belirterek, "Kalıcı refah ve sürdürülebilir büyüme için üretim maliyetlerini azaltan, rekabet gücünü artıran ve adil bir iş ortamı sağlayan bütüncül politikalara ihtiyaç duyuyoruz. DOSABSİAD olarak, sanayimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda atılacak tüm yapıcı adımlarda diyalog ve iş birliğine hazırız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - BURSA