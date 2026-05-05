KOBİ'lere 510 Milyon Lira Yeşil Destek

05.05.2026 22:59
BEBKA, KOBİ'lere yeşil geçiş için 510 milyon lira destek sağlayacak. Projeler 30 ay vade ile desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) aracılığıyla söz konusu illerde faaliyet gösteren KOBİ'lere yeşil geçişe konu faaliyetleri için verilecek 510 milyon lira destekle, özellikle otomotiv, makine, tekstil, seramik ve gıda gibi katma değerli sektörler başta olmak üzere imalat sanayi sektörlerinin büyümelerine katkı sunulacak.

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının üçüncü haberinde, BEBKA tarafından "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin detaylara yer verildi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansörlüğünde ve Bakanlığın uygulama birimi olduğu proje kapsamında 400 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Söz konusu proje çerçevesinde sağlanacak kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde uygulanacak kapsayıcı yeşil dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak.

Proje, 7 yıl sürecek ve bu çerçevede mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. İstihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde kapsayıcı, çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da önceliklendirilecek.

Otomotivden gıda yatırımlarına kadar "yeşil dönüşüm" hamlesi

BEBKA tarafından Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki yerleşik KOBİ'lerin, yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi kapsamında 510 milyon lira destek sağlanacak.

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlar için proje başına asgari 2,5 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Projeyle, yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla otomotiv, makine, tekstil, seramik ve gıda gibi katma değerli sektörler başta olmak üzere imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

KOBİ'lere belirlenen önceliklere ilişkin yatırımlara, 6 ayı geri ödemesiz, azami 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 30 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın destek sağlanacak. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 9 ay içinde tamamlanması gerekecek.

Proje kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan işletmelere, değerlendirme sürecinde avantaj puan verilecek. Buna göre, kadınlar veya 18-35 yaş aralığındaki gençlerin sahip olduğu ya da yönettikleri KOBİ'ler ile yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası, kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Desteklenecek projeler için Yeşil Taksonomiye katkı kriteri

Ortaklık yapısına sahip KOBİ'lerde ise ortakların yüzde 50'sinden fazlasının kadınlara veya gençlere ait olması durumunda işletmeler avantajlı olacak. Kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplara yönelik yeni istihdam oluşturmayı hedefleyen projelere de ilave puan sağlanacak. Bölge planı ile bölgesel gelişmeye yönelik hazırlanan diğer strateji ve analiz raporlarında, yeşil geçiş sürecinden daha fazla etkilenebileceği belirlenen il ve ilçelerde yürütülecek projeler de destek sürecinde önceliklendirilecek.

Öte yandan işletmelerin personeline, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

Desteklenecek projelerin Avrupa Birliği 2020 Yeşil Taksonomisi'nde yer alan çevresel hedeflerden en az birine katkı sağlaması önem taşıyacak.

İklim değişikliğinin azaltılması ve uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ile restorasyonunun hedeflendiği projeyle, başta kadın ve gençler olmak üzere yeşil geçişten etkilenecek hedef kırılgan gruplara yeni istihdam imkanları oluşturan veya halihazırda çalışanların daha iyi iş olanaklarına kavuşmalarını sağlayan proje teklifleri öncelikle desteklenecek.

Kaynak: AA

