KOBİ'lerin inovasyon kapasitesi "Hezarfen Bursa-Yalova" projesi ile artacak - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle KOBİ'lerin inovasyon kapasitesini artırmak için "Hezarfen Bursa-Yalova" projesi başlatıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, BTSO hizmet binasında düzenlenen törende, sınai mülkiyet haklarının, küresel rekabette en önemli araçların başında yer aldığını söyledi.

Başpınar, şöyle devam etti:

"Türkiye bu alandaki kapasitesini yıldan yıla artırmaya devam ediyor. Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri'ndeki son rapora göre Türkiye ulusal düzeyde patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci ve tasarım başvurularında 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin bu başarısında hiç kuşkusuz sanayicilerimizin büyük katkısı var. Biz Türkiye'yi bu sıralamalarda yukarılara taşıyan bu başvuruların toplandığı, kaydedildiği ve tescil edildiği kurumuz. Yoğun şekilde tescil faaliyetleri gerçekleştiriyoruz."

Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili eğitim, farkındalık ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Başpınar, Hezarfen Projesi'nin de bu kapsamda uyguladıkları projelerden biri olduğunu dile getirdi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan da yüzölçümü bakımından küçük olan Yalova'nın ülke ihracatına büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, böyle bir projenin paydaşı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da Bursa'nın fikri ve sınai mülkiyet konusunda Türkiye'nin öncü kentleri arasında yer aldığını söyledi.

Geçen yıl Bursa'dan 450 patent, 7 bin 896 marka başvurusu, 309 faydalı model ve 5 bin 391 tasarım başvurusu yapıldığını belirten Şenyurt, "Coğrafi işaretler konusunda da önemli çalışmalara imza atıyoruz. Şehrimizin yerel değerlerinin korunmasında ve dünyaya tanıtımında çok önemli rol oynayan coğrafi işaretler alanında şimdiye dek kestane şekeri, üzüm şırası, tahinli pide, cevizli lokum, cantık ve süt helvası olmak üzere 6 ürünümüzün tescil edilmesini sağladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, protokole imza atarak projeyi başlattı.

Programda ayrıca Bursa ve Yalova'da en çok sınai mülkiyet, patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurusu yapan firma yetkililerine plaket verildi.