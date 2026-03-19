KOBİ Zirvesi 25 Mart'ta Ankara'da

19.03.2026 11:33
TOSYÖV, KOBİ'lerin savunma sanayisindeki rolünü güçlendirmek için zirve düzenliyor.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), KOBİ'lerin savunma sanayisindeki rolünü güçlendirmek amacıyla 25 Mart'ta Ankara'da 21. KOBİ Zirvesi düzenleyecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TOSYÖV 21. KOBİ Zirvesi, OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KOBİ'lerin savunma sanayisindeki rolünü güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik, kamu, ana yüklenici firmalar, akademi ve KOBİ temsilcilerini aynı platformda buluşturacak.

25 Mart'ta yapılacak etkinlik, Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) ve OSTİM Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek.

KOBİ'ler, zirvede, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE, ASFAT, FNSS, OTOKAR ve BMC gibi sektörün lider kuruluşlarıyla birebir temas kurma fırsatı yakalayacak.

Hedef KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, Türkiye ekonomisinin yüzde 99'unu ve istihdamın yüzde 70'inden fazlasını göğüsleyen KOBİ'lerin, savunma sanayisi için de "kritik eşik" olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinde kalıcı ve sürdürülebilir bir yerli üretim ekosistemi oluşturmak için KOBİ'lerin ana yüklenici firmalarla daha doğrudan, güçlü ve sonuç odaklı şekilde buluşturulması gerektiğini bildiren Ufluoğlu, KOBİ'lerin, sahip oldukları esnek yapı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla savunma sanayisinin en önemli tamamlayıcı gücü olduğunu ifade etti.

Ufluoğlu, sadece parça üreten değil, akıl teri döken ve teknoloji ihraç eden KOBİ yapısının milli zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kamu, ana yüklenici firmalar ve KOBİ'ler arasında kurulacak güçlü diyalog mekanizmasının daha fazla yerli üretim, yüksek katma değer ve yaygın bir üretim ağı olarak geri döneceğine inanıyorum. Hedefimiz, KOBİ'lerin sadece tedarikçi olması değil, geliştiren, üreten ve dünya pazarlarına teknoloji ihraç eden güçlü aktörler haline gelmesine katkı sağlamak. KOBİ'lerin savunma sanayisinde daha görünür, etkin ve sürdürülebilir biçimde yer alması gerekiyor. Bu zirveyle hedefimiz, somut işbirliklerinin, yeni tedarik ilişkilerinin ve uzun vadeli projelerin önünü açmak. KOBİ'lerimizin savunma sanayisi tedarik zincirine entegrasyonunu hızlandıracak yapısal adımların gündemimizde olması gerektiğine inanıyoruz. Finansmana erişim, sertifikasyon süreçleri ve teknik yeterliliklerin geliştirilmesi gibi başlıklar, KOBİ'lerimizin önündeki en kritik eşikler arasında yer alıyor. Bu zirveyi, sadece mevcut durumu değerlendirdiğimiz değil, KOBİ'lerimizin küresel rekabet gücünü artıracak bir çözüm platformu olarak kurguladık."

Kaynak: AA

