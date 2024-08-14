Kocaeli'de Kandıra karpuzu hasat zamanı - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'de Kandıra karpuzu hasat zamanı

Kocaeli\'de Kandıra karpuzu hasat zamanı

Kocaeli'de yetiştirilen ve desteklenen Kandıra karpuzunun hasat mesaisi başladı. Üreticiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteklerle karpuzlarını topluyor. Kandıra karpuzu, lezzeti ve uygun fiyatıyla yoğun talep görüyor.

14.08.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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Kocaeli'de yetiştirilmesi desteklenen tescilli Kandıra karpuzunda üreticilerin yaklaşık bir ay sürecek hasat mesaisi başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı karpuz tohumu desteği verilmişti. Ünlü Kandıra karpuzunun üretiminde artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasını hedefleyen proje çerçevesinde çok sayıda üretici mayıs ayının ortalarında karpuz tohumlarını toprakla buluşturdu. Pembeye kaçan rengi, kendine has tadı ve kokusuyla bilinen ve 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen Kandıra karpuzu hem iç pazarda hem de çevre illerde yoğun talep görüyor. Mayıs ayı ortalarında tarlalara dikilen Kandıra karpuzunun bir ay sürmesi beklenen hasat mesaisi başladı.

Şölen havasında karpuz hasadı başladı

Damla sulama sistemiyle yetiştirilen ve yeterli olgunluğa ulaşan karpuzlar, elle hasat edilerek traktörlere yükleniyor, daha sonra satış noktalarına gönderiliyor. Birçok üretici, aile bireylerinin desteğiyle ürünlerini tarladan kaldırıyor. Oldukça meşakkatli ve yorucu olan karpuz hasadı, ürünlerin verimli ve bol olması dolayısıyla üreticilerin tüm yorgunluğunu alıyor. Şölen havasındaki hasadın, ağustos sonuna, en geç eylül başına kadar sürmesi bekleniyor.

Karpuz fiyatlarında düşüş var

Ürünün bol olması dolayısıyla bu sene karpuz fiyatlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Toptan satış fiyatı 4-5 lira olan ürün, pazar ve manav tezgahlarında kilogramı 7-10 liradan satılıyor. Kandıra karpuzu, lezzeti ve fiyatının uygun olması dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Üreticiler memnun

Lokmanlı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İrfan Özer, karpuz fidelerini mayıs ortalarında tarlaya diktiklerini, temmuz ayında başladıkları hasadın, ağustosun sonuna kadar sürdüğünü söyledi. Aynı zamanda Lokmanlı Mahalle Muhtarı olan Özer, 6 dönümlük tarlada ilk karpuz hasadını yaptıklarını belirterek, "Kandıra karpuzumuz, tadıyla aromasıyla tarifi olmayan bir lezzete sahiptir. Anlatmakla olmaz tadına bakmalısınız. Bizlere tohum, gübre, mazot başta olmak üzere çiftçilere her türlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, şahsım ve tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Hasadımızın bütün çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

"Üretici kendini yalnız hissetmiyor"

Karpuz üreticisi Ufuk Zengin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tohum ve gübrelerle yetiştirdikleri karpuzların hasadına başladıklarını dile getirerek, "Tohumları çimlendirip fide haline getirdik. Bakımını en iyi şekilde yaptık. Büyükşehir'in destekleri çok önemli. Üretici kendini yalnız hissetmiyor. Bu desteklerin çeşitlenerek sürmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Tarladan topladığımız karpuzları elle traktörlere yüklüyoruz"

Kadın çiftçi İlknur Özer de sıcakta karpuz toplamanın meşakkatli olduğunu ancak buna rağmen çalıştıklarını belirtti. Özer, "Tarladan topladığımız karpuzları elle traktörlere yüklüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteklerle üretmeye çalışıyoruz. Bu sene karpuz üretimi fazla olduğu için fiyatlar da düştü. Karpuzumuz adıyla tadıyla meşhur. Tüketicilerden yoğun bir talep var" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Kandıra karpuzu hasat zamanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kandıra karpuzu hasat zamanı - Son Dakika
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