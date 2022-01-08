Üye Girişi
Kocaeli ihracatta hız kesmedi - Son Dakika

Kocaeli ihracatta hız kesmedi

08.01.2022 11:04
Kocaeli ihracatta hız kesmedi

"Türk sanayisinin merkez üssü" Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, 2021'de 184 ülke ve bölgeye 17 milyar 331 milyon 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağladı.

"Türk sanayisinin merkez üssü" Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, 2021'de 184 ülke ve bölgeye 17 milyar 331 milyon 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, kara, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, Türkiye'nin dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden biri olma vizyonuna en güçlü destek veren şehirlerin arasında bulunuyor.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen mallar, dünyanın dört bir yanında talep görüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin 2020'de 12 milyar 240 milyon 907 bin dolar olan dış satımı, 2021'de yüzde 41,5'lik artışla 17 milyar 331 milyon 600 bin dolara yükseldi.

İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya endüstrisi

Kent ihracatının yüzde 66'sına karşılık gelen 11 milyar 449 milyon 489 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı 2020'ye göre yüzde 20'lik artışla 6 milyar 959 milyon 805 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış satım performansı bir önceki yıla göre yüzde 67 artış gösteren kimya sektörü, 4 milyar 489 milyon 684 bin dolarla ikinci oldu.

Çelik sektörü 1 milyar 947 milyon 259 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, onu 1 milyar 206 milyon 793 bin dolarla demir ve demirdışı metaller, 726 milyon 434 bin dolarla elektrik elektronik endüstrisi takip etti.

Milyar dolarlık ihracat pazarları

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den 2021'de 184 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye bir önceki yıla göre yüzde 76'lık artışla 2 milyar 144 milyon 815 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın 2020'ye göre yüzde 24 arttığı Almanya, 1 milyar 161 milyon 644 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Slovenya 1 milyar 39 milyon 805 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 1 milyar 12 milyon 229 bin dolarla İtalya, 907 milyon 529 bin dolarla Hollanda izledi.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2020'ye göre değişim oranları şöyle:

Ülke2020 (bin dolar)2021 (bin dolar)Değişim (%)
Birleşik Krallık1.219.9362.144.81576
Almanya933.7121.161.64424
Slovenya957.6381.039.8059
İtalya716.1591.012.22941
Hollanda714.949907.52927
ABD528.277882.68167
Fransa688.961871.28526
Belçika809.611793.195-2
İspanya590.352748.86127
Romanya418.692596.22142

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Kocaeli, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli ihracatta hız kesmedi - Son Dakika Ekonomi


Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli ihracatta hız kesmedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement