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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

02.02.2022 16:17
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gelecek aylarda ihracat performansının artarak devam etmesini beklediklerini belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gelecek aylarda ihracat performansının artarak devam etmesini beklediklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının Ocak 2022 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan verilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Gerçekleşen ihracat rakamının ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen ay sanayide yaşanan enerji kısıtlaması, kısa vadede üretim ve ihracat ivmesini yavaşlatabilecek bir unsurdu. Olumsuz hava koşulları ve enerji kısıtlamaları olmasaydı ocak ayında ihracat 20 milyar doların üzerine çıkabilirdi. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda ihracat performansımızın artarak devam edeceğini bekliyoruz."

Zeytinoğlu, ocak ayı ithalatına ilişkin ise şunları aktardı:

"Ocak ayında ithalat yüzde 55,2 artışla 28 milyar 32 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 10,2, ham madde (ara mallar) ithalatında yüzde 70,7 artış olurken, tüketim malları ithalatında yüzde 1,7'lik azalış olduğunu görüyoruz. Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz."

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Kocaeli Sanayi Odası, Ticaret, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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