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Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor - Son Dakika

Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor

18.01.2022 11:04
Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor

Otomotiv sektöründe büyük ana sanayi firmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de geçen yıl 523 bin 178 araç üretim bandından indirildi.

Otomotiv sektöründe büyük ana sanayi firmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de geçen yıl 523 bin 178 araç üretim bandından indirildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisine ev sahipliği yapan Kocaeli'de geçen yıl otomotiv sektörün üretim ve ihracat performansında artış yaşandı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısı 2020'ye göre yüzde 8 artarak 523 bin 178'e yükseldi.

Banttan inen araçların 187 bin 154'ünü otomobil, 2 bin 637'sini kamyon, 285 bin 877'sini kamyonet, 388'ini otobüs, 46 bin 520'sini minibüs ve 602'sini midibüsler oluşturdu.

Kocaeli, söz konusu dönemde Türkiye'nin traktör dahil toplam taşıt üretiminin yüzde 39'unu tek başına karşılarken, şehirdeki günlük ortalama üretim de 1433 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 424 bin 635'inin varış noktası ise yurt dışı lokasyonlar oldu.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 954 bin 43'ü bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 44 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 araçtan 44'ü Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

Üretim ve ihracatta şampiyon Ford Otosan

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında imza attığı toplam üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu.

Şirket, 348 bin 29 adetlik toplam üretiminin 335 bin 284'ü ile 287 bin 609 adetlik toplam ihracatın 282 bin 500'ünü Kocaeli'de bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi.

Kocaeli'de "Custom", "Transit" ve "Courier" modellerinin üretimi gerçekleştiren Ford Otosan'ın bu modellerdeki toplam üretim performansı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 5, ihracatı ise yüzde 12 artış gösterdi.

Anadolu Isuzu ihracatını ikiye katladı

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, geçen yıl 162 bin 95 aracı üretim bandından indirdi, bunun yaklaşık yüzde 86'sına denk gelen 138 bin 730'unu yurt dışına gönderdi.

Honda Türkiye, fabrikasını kapattığı eylül ayının sonuna kadar ürettiği 21 bin 733 araçtan 2 bin 305'ini ihraç etti.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 4 bin 66 aracın 1100'ünü yurt dışına sattı. Şirketin üretim performansı 2020'ye göre yüzde 40, ihracatı da yüzde 116 arttı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun 2021'de Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayılarıyla 2020'ye göre değişim oranları şöyle:

Üretimİhracat
Firma20202021Değişim (%)20202021Değişim (%)
Ford Otosan320.115335.2845251.665282.50012
Hyundai Assan137.034162.09518128.003138.7308
Honda Türkiye25.86821.733-166.4212.305-64
Anadolu Isuzu2.8964.066405101.100116
Toplam485.913523.1788386.599424.63510

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Ford Otosan, Tragger, Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor - Son Dakika Ekonomi


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