Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çolakoğlu Metalurji Fabrikası\'nı Ziyaret Etti

Ekonomi

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nı ziyaret ederek, faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş'a fabrika ziyareti sırasında Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu da eşlik etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu ve Çolakoğlu Metalurji üst yönetimi eşliğinde Dilovası'nda bulunan Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nı ziyaret etti.

Fabrika'nın çeşitli bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Aktaş'a Çolakoğlu Metalurji'nin düşük karbonlu çeliklerden yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çeliklere kadar uzanan geniş ürün yelpazesi hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Çolakoğlu Metalurji'nin üretim süreçlerinde aktif olarak kullandığı yapay zeka destekli proses geliştirme ve ileri veri analitiği yöntemleriyle ilgili detaylar da aktarıldı.

Fabrika ziyareti sırasında çalışanlar ile yemek yiyen Kocaeli Valisi Aktaş, temaslarının ardından fabrikadan ayrıldı.