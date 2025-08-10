Kocakovacık Kooperatifi Tarımı Canlandırıyor

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Kocakovacık Mahallesi'nde kurulan Kocakovacık Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi, başvurduğu destek projeleriyle hem tarımsal üretimi kolaylaştırdı hem de bölge halkının refahını yükseltti.

Dağ köylerinden olan Kocakovacık, kooperatifin kurulmasından sonra ihya oldu. Kocakovacık Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Erdoğan Yumak, bölgede yıllarca tarımsal üretimin zorluğu, maliyeti ve Bursa'ya uzaklığı nedeniyle yoğun göç yaşandığını belirterek, özellikle genç nüfusun azalması yüzünden ilk ve orta okullarının kapandığını, çocuklarım taşımalı eğitim gördüğünü söyledi.

Bursa'ya giden hemşehrilerinin en azından yaz aylarında köyünde durmasını ve üretim yapmasını istediklerini, bu yönde çağrılarda bulunduklarını dile getiren Yumak, üretimle göçü önlemeyi istediklerini bu çerçevede çok mücadele verdiklerini anlattı.

Kooperatiflerinin 1974 yılında kurulduğunu ve kendisinin 2009'da seçimle başkan olduğunu belirten Yumak, şöyle konuştu:

"Ben Bursa merkezde bazı yerlerde çalıştım. Bu bize inanılmaz katkı sağladı. Başkan olduktan sonra köyümüze nasıl katkı verebiliriz diye çok çalıştım, araştırdım, projeler geliştirdim. Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı kurumlarınca hayata geçirilen destek projelerine başvurduk. Orköy destek projesiyle 32 haneye 30'ar koyun birer koç aldık. Bölgede küçükbaş hayvancılık gelişti. Yine Orköy destek projesi ile evlere sıcak su enerjisinden sistem kurduk. Bütün evlerde güneş enerji sistemi var."

Yumak, kooperatifin 163 üyesinin bulunduğunu, 20'sinin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yaptığını dile getirerek, geri kalanının ceviz, kiraz, hububat ve yoğunlukla çilek ürettiğini söyledi.

Akaryakıt istasyonu bile kuracaklar

Bölgede tarımsal üretimi teşvik etmek ve kolaylaştırmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) da başvurduklarını anlatan Yumak, şunları kaydetti:

"TKDK Bursa Bölge Müdürlüğüne proje hazırlayıp sunduk. Projemiz kabul edildi, 19 römork, 400 litrelik 4 ve bin litrelik 2 ilaçlama makinesi, 2 karık pulluğu, bir sürme pulluğu, bir gaz ayağı makinesi aldık. 3 milyon 400 bin liraya mal oldu. Yarısını TKDK, yarısını biz karşıladık. Üyelerimiz istedikleri zaman bu makineleri kullanacaklar, tarımsal ekonomiye katkı sunacaklar."

Dağ köyü olduklarını dile getiren Yumak, "Makine parkını zenginleştirerek üretimi artırmayı hedefliyoruz. Çiftçimiz daha iyi gelir elde edecek makineyle. Tarımsal üretimi canlandırırsak, gençler iyi kazanırsa göçü önleriz belki. Eskisi gibi canlı bir dağ köyü olabiliriz" dedi.

Kooperatif sayesinde eksikleri giderdiklerini, olmayanı köye taşıdıklarını belirten Yumak, "Kooperatif bünyesinde kepçemiz bile var. Şimdi akaryakıt istasyonu kuruyoruz. Yakıt maliyetini de düşürerek tarımsal üretimde bir engeli daha aşmış olacağız. Çabalıyoruz, mahallemizin refahını yükseltmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA