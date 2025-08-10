Kocakovacık Kooperatifi Tarımı Canlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kocakovacık Kooperatifi Tarımı Canlandırıyor

Kocakovacık Kooperatifi Tarımı Canlandırıyor
10.08.2025 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kocakovacık Mahallesi'nde kooperatif, tarımsal üretimi artırarak göçü önlemeyi hedefliyor.

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Kocakovacık Mahallesi'nde kurulan Kocakovacık Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi, başvurduğu destek projeleriyle hem tarımsal üretimi kolaylaştırdı hem de bölge halkının refahını yükseltti.

Dağ köylerinden olan Kocakovacık, kooperatifin kurulmasından sonra ihya oldu. Kocakovacık Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Erdoğan Yumak, bölgede yıllarca tarımsal üretimin zorluğu, maliyeti ve Bursa'ya uzaklığı nedeniyle yoğun göç yaşandığını belirterek, özellikle genç nüfusun azalması yüzünden ilk ve orta okullarının kapandığını, çocuklarım taşımalı eğitim gördüğünü söyledi.

Bursa'ya giden hemşehrilerinin en azından yaz aylarında köyünde durmasını ve üretim yapmasını istediklerini, bu yönde çağrılarda bulunduklarını dile getiren Yumak, üretimle göçü önlemeyi istediklerini bu çerçevede çok mücadele verdiklerini anlattı.

Kooperatiflerinin 1974 yılında kurulduğunu ve kendisinin 2009'da seçimle başkan olduğunu belirten Yumak, şöyle konuştu:

"Ben Bursa merkezde bazı yerlerde çalıştım. Bu bize inanılmaz katkı sağladı. Başkan olduktan sonra köyümüze nasıl katkı verebiliriz diye çok çalıştım, araştırdım, projeler geliştirdim. Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı kurumlarınca hayata geçirilen destek projelerine başvurduk. Orköy destek projesiyle 32 haneye 30'ar koyun birer koç aldık. Bölgede küçükbaş hayvancılık gelişti. Yine Orköy destek projesi ile evlere sıcak su enerjisinden sistem kurduk. Bütün evlerde güneş enerji sistemi var."

Yumak, kooperatifin 163 üyesinin bulunduğunu, 20'sinin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yaptığını dile getirerek, geri kalanının ceviz, kiraz, hububat ve yoğunlukla çilek ürettiğini söyledi.

Akaryakıt istasyonu bile kuracaklar

Bölgede tarımsal üretimi teşvik etmek ve kolaylaştırmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) da başvurduklarını anlatan Yumak, şunları kaydetti:

"TKDK Bursa Bölge Müdürlüğüne proje hazırlayıp sunduk. Projemiz kabul edildi, 19 römork, 400 litrelik 4 ve bin litrelik 2 ilaçlama makinesi, 2 karık pulluğu, bir sürme pulluğu, bir gaz ayağı makinesi aldık. 3 milyon 400 bin liraya mal oldu. Yarısını TKDK, yarısını biz karşıladık. Üyelerimiz istedikleri zaman bu makineleri kullanacaklar, tarımsal ekonomiye katkı sunacaklar."

Dağ köyü olduklarını dile getiren Yumak, "Makine parkını zenginleştirerek üretimi artırmayı hedefliyoruz. Çiftçimiz daha iyi gelir elde edecek makineyle. Tarımsal üretimi canlandırırsak, gençler iyi kazanırsa göçü önleriz belki. Eskisi gibi canlı bir dağ köyü olabiliriz" dedi.

Kooperatif sayesinde eksikleri giderdiklerini, olmayanı köye taşıdıklarını belirten Yumak, "Kooperatif bünyesinde kepçemiz bile var. Şimdi akaryakıt istasyonu kuruyoruz. Yakıt maliyetini de düşürerek tarımsal üretimde bir engeli daha aşmış olacağız. Çabalıyoruz, mahallemizin refahını yükseltmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Keles, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocakovacık Kooperatifi Tarımı Canlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
FIFA’dan Adana Demirspor’a kötü haber FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti

09:14
Fenerbahçe, Hırvat yıldız Niko Jankovic ile anlaştı
Fenerbahçe, Hırvat yıldız Niko Jankovic ile anlaştı
08:19
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
06:07
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı
04:29
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
07:37
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek
Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
04:09
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
02:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
01:01
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
00:48
Zengezur Koridoru’nu 99 yıl ABD işletecek Trump’ın da ismini verdiler
Zengezur Koridoru'nu 99 yıl ABD işletecek! Trump'ın da ismini verdiler
00:47
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 09:38:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kocakovacık Kooperatifi Tarımı Canlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.