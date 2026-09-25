Koçyiğit, Huawei ve Ericsson'a 5G yetkilendirmesinde yerli ürün şartını hatırlattı - Son Dakika
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Koçyiğit, Huawei ve Ericsson'a 5G yetkilendirmesinde yerli ürün şartını hatırlattı

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BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, Huawei ve Ericsson yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti. Koçyiğit, iki şirketten çözümlerine yerli ve milli üreticilerin ürünlerini entegre etmelerini isteyerek bu beklentiyi 5G yetkilendirmesinin şartı olarak operatörlerle paylaştıklarını söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Mehmet Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ve beraberindeki heyet ile Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'u Kurumda ağırladığını duyurdu.

BTK Başkanı Koçyiğit, Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'u ayrı ayrı kabul etti. Milli Teknoloji Hamlesi ekseninde yerli ve milli üretim kapasitesinin geliştirilmesinin birincil öncelikleri olduğunu vurgulayan Koçyiğit, iki şirketten de sundukları çözümlere yerli ve milli üreticilerin ürünlerini entegre etmelerini beklediklerini söyledi.

Huawei'ye yerli ve milli üreticilerle iş birliğinin geliştirilmesi beklentisi

Koçyiğit, ilk olarak Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Huawei'nin küresel ölçekte yaptığı çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile şirketin Türkiye'deki çalışmaları ele alındı.

Yabancı yatırıma önem verdiklerini belirten Koçyiğit, önceliklerini şöyle ifade etti:

"Huawei dahil yabancı yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmasına önem veriyoruz. Bununla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ekseninde yerli ve milli üretim kapasitemizin geliştirilmesi birincil önceliğimizdir. Bu çalışmalar kapsamında yerli ve milli üreticilerimiz ile yabancı üreticilerin iş birliği önemlidir."

Koçyiğit, şirketten beklentilerini aktararak, "Huawei tarafından sunulan çözümlerde yerli ve milli üreticilerimizin ürünlerinin de entegre edilmesini bekliyoruz. Bu beklentimizi 5G yetkilendirmesinin bir şartı olarak operatörlerimiz ile de paylaştık" diye konuştu.

Aynı mesaj Ericsson'a da verildi

Koçyiğit, ardından Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'u kabul etti. Ericsson'u 'yabancı sermayeli olmakla birlikte ülkemizin köklü şirketlerinden' biri olarak nitelendiren Koçyiğit, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini, yeni nesil haberleşme altyapılarını ve sektörün önümüzdeki döneme ilişkin gündemini değerlendirdiklerini belirtti. Koçyiğit, yerli ürün entegrasyonu beklentisini Ericsson'la da paylaştı.

Tek tedarikçiye yüzde 50 sınırı

Ericsson görüşmesinde, BTK'nın elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları da ele alındı. Tedarikçi bağımsızlığının sağlanması amacıyla mobil işletmecilerin yatırımlarının en fazla yüzde 50'sini tek bir tedarikçiden temin edebilmesine ilişkin düzenlemenin sektör üzerindeki muhtemel etkileri de değerlendirildi.

"Sıkı bir şekilde takip edeceğiz"

Her iki görüşmede de 5G yetkilendirmelerindeki yerli üretim şartını hatırlatan Koçyiğit, "5G yetkilendirmelerimiz kapsamında yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi için bu konuyu sıkı bir şekilde takip edeceğiz" dedi.

Ziyaretler için teşekkür eden Koçyiğit, görüşmelerin 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesinde yerli ve yabancı üreticiler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA
Mehmet KoçyiğitTeknolojiEricssonEkonomiSon Dakika

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