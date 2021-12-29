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Kokina çiçekleri yılbaşına hazır - Son Dakika

Kokina çiçekleri yılbaşına hazır

29.12.2021 13:54
Kokina çiçekleri yılbaşına hazır

Yılbaşı denilince akla gelen kokina çiçeği raflarda yerini aldı.

Yılbaşı denilince akla gelen kokina çiçeği raflarda yerini aldı. Çiçekçiler, vatandaşlar tarafından yılbaşında kokina çiçeğinin daha çok tercih edildiğini ve demetinin ise 25 TL'den satıldığını söyledi.

Çiçekçiler, yılbaşı için hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. Yılbaşı denilince akla gelen kokina çiçekleri rafları süsledi. Vatandaşların yılbaşı tebriki için tercih ettiği kokina çiçekleri özenle süslenip teslim edilmeye başlandı. Çiçekçiler, bin 500 ile 2 bin adet arası kokina çiçeği stokladıklarını ve bunların tamamını satmayı düşündüklerini belirti.

"Yılbaşı denilince akıllara ilk gelen çiçek kokina oluyor"

Yılbaşına özel hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, "Yılbaşı gününü bekliyoruz, inşallah umduğumuz gibi satışlar yapabiliriz. Yılbaşı denilince akıllara ilk gelen çiçek kokina oluyor. İnsanlar bu çiçeğin yılbaşında şans ve uğur getirdiğine inanıyor. Bu yüzden genelde kokina çiçeği tercih ediliyor. Bunun yanı sıra kırmızı gülde tercih ediliyor. Geçen yıllara bakarak hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl yaklaşık bin 500 ile 2 bin demet arası kokina çiçeği stokladık. Bunları yılbaşında tüketeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca gül stoklarımızı da yaptık" şeklinde konuştu.

"Yılbaşında en fazla kokina satacağız"

Kokina çiçeğinin zahmetli bir işçiliği olduğunu vurgulayan Talayhan, "Dalları ve meyveleri ayrı ayrı toplanıp sonradan birleştiriliyor. Bu yüzden değerli ve güzel bir çiçek. Müşterilerin talep ve görüşlerine bakarsak büyük ihtimalle yılbaşında en fazla kokina satacağız. Fiyatları demet olarak hesaplanıyor. Demetinde toplamda 6 adet dal var, bu da bir demete denk geliyor. Kokinanın demeti 30 ile 45 TL arasında değişiyor. Güller ise 20 liradan 45 liraya kadar satılıyor. Bizler yılbaşına hazırız vatandaşlarımızı bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
Kokina çiçekleri yılbaşına hazır

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Türk Lirası, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kokina çiçekleri yılbaşına hazır - Son Dakika Ekonomi


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