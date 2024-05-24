Coca Cola ürünlerine yüzde 12,5 ile 17,5 arasında zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine zam geldiğini açıkladı. Dündar, zammın yüzde 12,5 ile yüzde 17,5 arasında olduğunu belirtti.
Buna göre 30 lira bandında satılan kolanın litresi 35 liraya satılacak. Zamlı fiyatlar 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak - Son Dakika
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