Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak

Geniş Video İzle

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca Cola Ürünlerine yüzde 12,5 ile yüzde 17,5 arasında zam geldiğini açıkladı. Zamla birlikte yaklaşık 30 lira olan kolanın 1 litresi 35 liraya çıkacak. Yeni fiyatlar 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

24.05.2024 18:33  Güncelleme: 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coca Cola ürünlerine yüzde 12,5 ile 17,5 arasında zam geldi.

KOLAYA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine zam geldiğini açıkladı. Dündar, zammın yüzde 12,5 ile yüzde 17,5 arasında olduğunu belirtti.

LİTRESİ 35 TL'DEN SATILACAK

Buna göre 30 lira bandında satılan kolanın litresi 35 liraya satılacak. Zamlı fiyatlar 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak

Coca Cola, Tekel, Zam, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yakup Çap: aynen boykot yapmayan da boykotlar 12 0 Yanıtla
  • Murat: Kimse içmiyor kola isterse 200 yapsınlar coşa turkaya yerli mallara ve boykota devam 9 2 Yanıtla
    Seyfettin Seyhan: Cola turka da yerli değilki :) 3 0
  • vedat tunçel: Enflasyon tüm hızıyla düşmeye devam ediyor örnekde görüldüğü gibi 4 0 Yanıtla
  • Mustafa: Fahis fiyat artisi. Simdi bunu kim denetliyecek. 2 0 Yanıtla
  • halil eles: yapin gec kalmayın 2 0 Yanıtla
  • Murat: Aynen yıkıldık evimiz başımıza yıkıldı o derecede umurumuzda oldu 1 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Dolar aynı zam neden sayın devlet yetkililerini göreve davet ediyorum illa biri mi dürtsün 0 0 Yanıtla

18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 19:04:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement