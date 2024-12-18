Komagene Çiğ Köfte\'ye Altın Ödül

Ekonomi

Yörpaş Yöresel Yiyecekler grubunda faaliyet gösteren Komagene Çiğ Köfte, 'İhracatın Öncüleri Ödül Töreni'nde 'Diğer Gıda Müstahzarları Kategorisi'nde 'Altın Ödüle' layık görüldü.

Komagene Çiğ Köfte, İstanbul İhracatçı Birliği (İİB) ve İstanbul Hububat Bakliyat Mamülleri Birliği'nin (İHBİR) düzenlediği 'İhracatın Öncüleri Ödül Töreni'nde 'Diğer Gıda Müstahzarları Kategorisi'nde 'Altın Ödüle' layık görüldü. Ödülü şirket adına Komagene Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir aldı.

Törende konuşan Mevlüt Ceyhun Tekdemir, markalarının 3 bin 200 şubesiyle Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası olduğunu, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihraç ettiklerini söyledi.

"Çiğ köfte artık global bir lezzet"

Tekdemir, "Komagene'nin ihracatta böyle bir sıçrama yapması; hem çiğ köfte sektörünün uluslararası arenada kabul gördüğünü gösteriyor hem de Türk markalarının global pazarda yükselen değerini kanıtlıyor. Mesela Avrupa'da dönerden sonra en çok bilinen ve tercih edilen lezzet çiğ köftemiz. Öyle ki lezzetiyle çiğ köftemiz Avrupa damaklarını fethetmeye devam ediyor" dedi.

Markalarının bu başarısının, hem yerel lezzetlerin dünyaya tanıtılmasında hem de ekonomik büyümeye katkıda önemli bir adım olduğunu vugulayan Tekdemir, "Marka olarak, geleneksel Türk lezzetlerini modern yorumlarla dünya mutfağına kazandırmayı misyon edindik. İhracattaki bu başarı, yalnızca bizim değil, aynı zamanda Türkiye'nin global gastronomi arenasındaki yükselişinin bir göstergesi. Bu gururu tüm Türkiye ile paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli üretici ile güçlü iş birliği

Marka olarak, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda değer üretmeyi de hedeflediklerini vurgulayan Tekdemir, şunları söyledi: "Yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz ürünlerle hem kaliteyi garantiliyor hem de Türk tarımını destekliyoruz. Bu iş modelimizle, tüketicilerimizin sofrasına sadece lezzet değil, aynı zamanda emeğin ve dayanışmanın gücünü taşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerle el ele veren markamız, geleneksel lezzetleri dünya sofralarına taşırken yerel ekonomiyi ve kültürü de güçlendirmeye devam ediyoruz."

Komagene'nin girişimcilik hayali kuran bireyler için geliştirdiği mikro iş modeli ile yeni bir fırsatlar sunduğunu, 'düşük yatırım maliyetleri ve yüksek kazanç potansiyeli' ile hem küçük çaplı işletmelere hem de bireysel girişimcilere iş sahibi olmanın kapılarını araladığını belirten Tekdemir, ayrıca bin kişilik kadroyla, 3 bin 200 bayi ve bu bayilerde çalışanlarla yaklaşık 15 bine yakın da istihdam oluşturduklarını vurguladı. - İSTANBUL