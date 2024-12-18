Komagene Çiğ Köfte'ye Altın Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Komagene Çiğ Köfte'ye Altın Ödül

Komagene Çiğ Köfte\'ye Altın Ödül

Komagene, 'İhracatın Öncüleri Ödül Töreni'nde Altın Ödül kazandı, çiğ köfteyi global pazara taşıyor.

18.12.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yörpaş Yöresel Yiyecekler grubunda faaliyet gösteren Komagene Çiğ Köfte, 'İhracatın Öncüleri Ödül Töreni'nde 'Diğer Gıda Müstahzarları Kategorisi'nde 'Altın Ödüle' layık görüldü.

Komagene Çiğ Köfte, İstanbul İhracatçı Birliği (İİB) ve İstanbul Hububat Bakliyat Mamülleri Birliği'nin (İHBİR) düzenlediği 'İhracatın Öncüleri Ödül Töreni'nde 'Diğer Gıda Müstahzarları Kategorisi'nde 'Altın Ödüle' layık görüldü. Ödülü şirket adına Komagene Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir aldı.

Törende konuşan Mevlüt Ceyhun Tekdemir, markalarının 3 bin 200 şubesiyle Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası olduğunu, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihraç ettiklerini söyledi.

"Çiğ köfte artık global bir lezzet"

Tekdemir, "Komagene'nin ihracatta böyle bir sıçrama yapması; hem çiğ köfte sektörünün uluslararası arenada kabul gördüğünü gösteriyor hem de Türk markalarının global pazarda yükselen değerini kanıtlıyor. Mesela Avrupa'da dönerden sonra en çok bilinen ve tercih edilen lezzet çiğ köftemiz. Öyle ki lezzetiyle çiğ köftemiz Avrupa damaklarını fethetmeye devam ediyor" dedi.

Markalarının bu başarısının, hem yerel lezzetlerin dünyaya tanıtılmasında hem de ekonomik büyümeye katkıda önemli bir adım olduğunu vugulayan Tekdemir, "Marka olarak, geleneksel Türk lezzetlerini modern yorumlarla dünya mutfağına kazandırmayı misyon edindik. İhracattaki bu başarı, yalnızca bizim değil, aynı zamanda Türkiye'nin global gastronomi arenasındaki yükselişinin bir göstergesi. Bu gururu tüm Türkiye ile paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli üretici ile güçlü iş birliği

Marka olarak, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda değer üretmeyi de hedeflediklerini vurgulayan Tekdemir, şunları söyledi: "Yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz ürünlerle hem kaliteyi garantiliyor hem de Türk tarımını destekliyoruz. Bu iş modelimizle, tüketicilerimizin sofrasına sadece lezzet değil, aynı zamanda emeğin ve dayanışmanın gücünü taşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerle el ele veren markamız, geleneksel lezzetleri dünya sofralarına taşırken yerel ekonomiyi ve kültürü de güçlendirmeye devam ediyoruz."

Komagene'nin girişimcilik hayali kuran bireyler için geliştirdiği mikro iş modeli ile yeni bir fırsatlar sunduğunu, 'düşük yatırım maliyetleri ve yüksek kazanç potansiyeli' ile hem küçük çaplı işletmelere hem de bireysel girişimcilere iş sahibi olmanın kapılarını araladığını belirten Tekdemir, ayrıca bin kişilik kadroyla, 3 bin 200 bayi ve bu bayilerde çalışanlarla yaklaşık 15 bine yakın da istihdam oluşturduklarını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gastronomi, istanbul, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Komagene Çiğ Köfte'ye Altın Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:56:14. #1.12#
SON DAKİKA: Komagene Çiğ Köfte'ye Altın Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.