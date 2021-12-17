Üye Girişi
Kömürden elektrik üretimi sıfır emisyon hedeflerine rağmen rekor seviyeye ulaşacak - Son Dakika

Kömürden elektrik üretimi sıfır emisyon hedeflerine rağmen rekor seviyeye ulaşacak

17.12.2021 09:44
Kömürden elektrik üretimi sıfır emisyon hedeflerine rağmen rekor seviyeye ulaşacak

Kömürden elektrik üretiminin bu yıl dünyada yüzde 9 artışla rekor seviyeye ulaşması beklenirken, toplam kömür talebinin yüzde 6 büyüyeceği ve 2022 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Kömürden elektrik üretiminin bu yıl dünyada yüzde 9 artışla rekor seviyeye ulaşması beklenirken, toplam kömür talebinin yüzde 6 büyüyeceği ve 2022 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Kömür talebindeki artış, sıfır emisyon hedefleri için tehlike oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yıllık raporu Kömür 2021'e göre, salgın sonrası hızlı ekonomik toparlanma, düşük karbonlu kaynakların artan talebe yetişememesi ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların elektrik üretiminde kömürü daha rekabetçi kılması kömür talebini artırdı.

Kömürden elektrik üretiminin 2019 ve 2020'deki düşüşlerden bu yıl yüzde 9 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Dünyadaki toplam kömür talebinin ise yüzde 6 büyüyeceği öngörülüyor.

IEA raporuna göre, kömür talebindeki artışın ekonomik büyüme ve hava şartlarına bağlı olarak 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Küresel kömür talebinin 2 yıl bu seviyede kalması bekleniyor.

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra AB ve ABD'de de kömür elektriğinde artış

Öte yandan, yıl sonu itibarıyla kömürden elektrik üretiminde Çin'in payının yüzde 50 olacağı ve ülkenin üretiminin yüzde 9 artacağı hesaplanıyor. Hindistan'da ise kömürden elektrik üretiminde yüzde 12 büyüme bekleniyor. Söz konusu rakamlar, her iki ülkede de kömürden elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

Kömürden elektrik üretiminin ABD'de ve Avrupa Birliği'nde yüzde 20 artacağı öngörülürken, bu piyasalarda gelecek yıldan itibaren üretimde düşüş bekleniyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, kömürün küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yıl kömürden elektrik üretimindeki tarihi yüksek seviyeler, dünyanın emisyonları düşürmek çabalarında yoldan ne kadar uzak olduğunun endişe verici bir göstergesi. Kömür kaynaklı emisyonları adil ve güvenli bir şekilde düşürmek için güçlü ve acil politikalar olmadan, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için çok küçük bir şansımız olacak. O şansımız da kaldıysa." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kömürden elektrik üretimi sıfır emisyon hedeflerine rağmen rekor seviyeye ulaşacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:41 Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!
09:40 İmamoğlu "İstanbul'daki kardeşlik ağına" vurgu yaptı: Askıda fatura 60 milyon TL'yi geçti
09:38 Instagram yeni güncellemesini test ediyor! Hikaye süreleri 1 dakikaya çıkıyor
09:16 Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
09:08 Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu
09:06 Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
09:04 Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu
09:00 Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor
08:54 Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor
08:52 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı talep etti: Taksi açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam
Korkunç olay! Kocaeli'nde genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu Korkunç olay! Kocaeli'nde genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu         
09:47
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Instagram yeni güncellemesini test ediyor! Hikaye süreleri 1 dakikaya çıkıyor Instagram yeni güncellemesini test ediyor! Hikaye süreleri 1 dakikaya çıkıyor         
09:38
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak         
17:25
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 09:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kömürden elektrik üretimi sıfır emisyon hedeflerine rağmen rekor seviyeye ulaşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement