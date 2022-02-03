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Kömürün ateşi düştü - Son Dakika

Kömürün ateşi düştü

03.02.2022 10:17
Kömürün ateşi düştü

Malatya'da ithal kömürün ton fiyatı 3 bin 500 liraya kadar düştü.

Malatya'da ithal kömürün ton fiyatı 3 bin 500 liraya kadar düştü.

Malatya'da bir ay önce 5 Bin TL'nin üzerinde seyir eden ithal kömürün ton fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar düşerken, 25 kilogramlık torba kömür ise 90 ila 100 TL arasında satışa sunuluyor. Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, ağır geçen kış şartlarına rağmen dövizdeki düşünün ithal kömür fiyatlarına yansıdığını belirterek, kömür satışlarında hareketlilik yaşandığını söyledi.

Fiyatların daha da düşmesini beklediklerini kaydeden Özbek, "Doların yükselmesi, ithalatçı firmaların fiyatları yükseltmesiyle kömür fiyatları 5 bin 300 TL'yi gördü. Esnafımız 327 dolardan kömür aldı, tonu 5 bin 200 TL'nin üzerine geldi. Şimdilerde ithal kömürün tonu 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında satışa sunuluyor. Satışlarımızda da bir hareketlilik yaşanıyor. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.

Özbek, kömür fiyatlarındaki düşüşe rağmen oduna talebin daha çok olduğunu da sözlerine ekledi. - MALATYA

Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü

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Türk Lirası, Malatya, Özbek, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kömürün ateşi düştü - Son Dakika Ekonomi


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