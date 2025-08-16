Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik - Son Dakika
Ekonomi

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik

16.08.2025 01:55
Konkordato gider avansı tarifesinde değişiklik yapıldı, avans ödemeleri mahkemeye yapılacak.

ANKARA (İHA) – Konkordato gider avansı tarifesinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile konkordato gider avansı tarifesinde değişiklikler yapıldı. Konkordato talep eden, gider avansını konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtaya gidiş-dönüş ücretleri gibi giderleri kapsayacak.

Gider avansı ücretlerinde değişiklik

Konkordato talep eden; Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 2 bin Türk Lirası, Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti, bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı, mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 2 bin 600 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı, diğer iş ve işlemler için bin 300 Türk Lirası, iflasa tabi olanlar yönünden 53 bin Türk Lirası iflas gideri toplamını avans olarak ödeyecek.

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden indirim yapılabilecek, kullanılmayan gider avansı iade edilecek

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilecek. Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilecek. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılacak. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilecek. Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım ikmal edilecek. Bu tarifedeki gider avansı, 15.03.2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

