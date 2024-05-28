Konut Kira Artış Sınırlaması 2024'te Kalkacak - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Kira Artış Sınırlaması 2024'te Kalkacak

1 Temmuz 2024 tarihinde konut kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlamasının kalkması bekleniyor. Ev sahipleri, artış sınırlamasının kaldırılmasını bekleyerek boş konutlarını kiraya vermek istiyor. Emlak uzmanı, kira artışlarının kalkması durumunda enflasyon ortalamasına göre belirleneceğini belirtti. Konut kira zamlarının tekrar TÜFE oranlarına göre belirlenmesi bekleniyor. Yüzde 25 sınırlama kalktığında kira artış oranları son 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak hesaplanacak. Emlak uzmanı ayrıca, konut arzının artması için boş bekletilen konutların kiraya verilmesi gerektiğini ifade etti.

28.05.2024 11:25
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Konut kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024'te kalkması bekleniyor. Ev sahipleri boş konutlarını kiraya vermek için artış sınırlamasının kaldırılmasını bekliyor. Emlak uzmanı uygulamanın kalktığı takdirde kira artışlarının, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılacağını belirtti.

Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde kapsamında konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Kiralarda fahiş zamların önüne geçmek için getirilen bu düzenleme son olarak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni dönemde konut kira zamlarının tekrar TÜFE oranlarına göre belirlenmesi bekleniyor. Yüzde 25 sınırlama kaldırıldığında kira artış oranları son 12 aylık enflasyonun ortalaması baz alınarak hesaplanacak. Son 12 aylık enflasyon ortalamasının üzerinde zam yapılamayacak.

"Boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacak"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Olcay Selvi, yüzde 25 kira zammı sınırlamasına tam olarak uyulmadığını bu dönemde ev sahibi- kiracı anlaşmazlıklarının arttığını söyledi. 1 Temmuz itibarıyla 12 aylık enflasyon oranına göre kira zamlarının belirlenmesini beklediklerini belirten Selvi, "Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlendiğinde boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacaktır" dedi.

"12 aylık TÜFE ortalamasının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak"

Kira artışının neye göre belirleneceği hakkında bilgi veren Selvi, Sınırlamanın kaldırılmasıyla son 12 aylık TÜFE oranları ortalaması baz alınarak kira zamları belirlenecek. 12 aylık TÜFE oranının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak. Kira kontratları kendini tekrar eden süresiz kontratlardır ama üzerinde 1 yıl yazar. Kendini tekrar eden sözleşme olduğundan 5 yıl sonrasında sözleşmede kira tekrar belirlenebilir, mal sahibinin hakkı vardır. 11'inci yıl itibarıyla da kiracı şartsız çıkarılabilir" ifadelerini kullandı.

Yüzde 25 zam sınırlaması olduğu dönemde ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar olduğunu da belirten Selvi, "Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları nedeniyle adliyelerde yoğunluk oluştu. Son 1 senede 180 bine yakın dava açıldı. Bu davalardaki yoğunluktan dolayı diğer davaları da aksattı. Ev sahipleri ve kiracılarla ilgili kanunlarda iki tarafa da yardımcı olmak gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zam, Hukuk, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Kira Artış Sınırlaması 2024'te Kalkacak - Son Dakika

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