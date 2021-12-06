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"Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı" - Son Dakika

"Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı"

06.12.2021 11:17
"Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı aştı" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı aştı" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı aştı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde son dönemde yaşanan talep sonrasında kredi hacimlerinde genişleme devam ediyor. 26 Kasım tarihi itibarı ile konut kredisi hacmi 290 milyar 889 milyon 855 bin TL'ye ulaştı. Özellikle sıfır ve ikinci el konut kredilerinde kamu bankalarının payı artarken takipteki kredilerin oranı ise düşmeye devam ediyor. Türk lirası üzerinden uzun vade borçlanarak konut almak bu dönem ciddi yatırım fırsatları sunuyor" dedi.

"Tapu işlemlerinde yoğunluk devam ediyor"

Özellikle birçok tapu sicil müdürlüğünde işlemler için ciddi yoğunluklar bulunduğunu da belirten Özelmacıklı, "Tapu dairelerinde yapılan toplam işlem sayısı 13 milyonu geçerken, tüm satışlarda ise 2 milyon 654 bin satış ile geçen sene rakamları şimdiden geçilmiş oldu. Kasım ayı 1 milyon 547 bin 347 işlem sayısı ve 3 milyar liraya yakın tapu harcı geliri ile bu sene en çok işlem yapılan ve gelir elde edilen ay oldu. Tapu harcı gelirleri de 20 milyar 737 milyon ile rekor bir artış gösterdi" dedi.

"Fiyat ortalaması metrekare başına 3 bin 300 lira"

Özelmacıklı, "Konutta fiyat artışı da devam ediyor. Türkiye genelinde satılık konutlarda metrekare değeri son bir yılda yüzde 37 artış göstererek 3 bin 300 lira seviyelerine ulaştı. Kira metrekare birim değerleri yüzde 40 artış ile 9,2 TL'den 12,88 TL'ye yükseldi. Bazı illerdeki artışlar ise bu ortalamaların çok üstünde. Örneğin İstanbul'da kiralar son bir yılda yüzde 80 artarak, metrekare değeri 21 TL'den 38 TL'ye yükseldi. Satılık fiyatlarda ise metrekare değeri 4 bin 600 TL'den 7 bin 600 TL seviyesine yükselerek satılık fiyat artışlarının yüzde 67 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı" - Son Dakika
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