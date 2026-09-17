Konut satışları ağustosta yıllık yüzde 14,7 azaldı, 127 bin 410 konut satıldı

Türkiye genelinde ağustosta satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalışla 127 bin 410 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378'e geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 19,4 azalışla 83 bin 32 oldu.

Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,7 düşüşle 127 bin 410 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el olanların payı yüzde 65,2 oldu.

İpotekli satışlar arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 18,3 azalışla 105 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, ağustos 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

Yabancılara 1938 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1938 oldu. Ağustosta, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya, 147 ile Ukrayna, 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

Ocak-ağustos dönemi

Bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 9,2 azalışla 642 bin 135'e geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalışla 950 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı, ocak-ağustos döneminde yüzde 27,6 artarak 188 bin 813'e çıktı. Bu yılın 8 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 12,7 azalışla 761 bin 716'ya geriledi.

Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 oldu.

(Sürecek)