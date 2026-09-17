Konut satışları ağustosta yıllık yüzde 14,7 azaldı, 127 bin 410 konut satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konut satışları ağustosta yıllık yüzde 14,7 azaldı, 127 bin 410 konut satıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde ağustosta satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 oldu. İlk el konut satışları 44 bin 378'e, ikinci el konut satışları ise 83 bin 32'ye geriledi; ipotekli satışlar yüzde 7,2 artışla 22 bin 131 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ağustosta satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalışla 127 bin 410 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378'e geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 19,4 azalışla 83 bin 32 oldu.

Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,7 düşüşle 127 bin 410 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el olanların payı yüzde 65,2 oldu.

İpotekli satışlar arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 18,3 azalışla 105 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, ağustos 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

Yabancılara 1938 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1938 oldu. Ağustosta, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya, 147 ile Ukrayna, 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

Ocak-ağustos dönemi

Bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 9,2 azalışla 642 bin 135'e geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalışla 950 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı, ocak-ağustos döneminde yüzde 27,6 artarak 188 bin 813'e çıktı. Bu yılın 8 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 12,7 azalışla 761 bin 716'ya geriledi.

Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuAğustosTürkiyeEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:34:26. #7.12#
SON DAKİKA: Konut satışları ağustosta yıllık yüzde 14,7 azaldı, 127 bin 410 konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement