TÜİK: Haziranda 150 bin 509 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2022'ye ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari , 44 konut ile Ardahan ve 90 konutla Bayburt oldu. Satışlar ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti.YABANCILARA 8 BİN 630 KONUT SATILDIYabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu.

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışıyla Antalya ve 428 konut satışıyla Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 oldu. Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1887 konut satın aldı. Rusya Federasyonu'nu 987 konutla İran, 807 konutla da Irak vatandaşları izledi.