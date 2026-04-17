Konut Satışlarında Umut Verici Gelişmeler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konut Satışlarında Umut Verici Gelişmeler

17.04.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albayrak, TÜİK'in verilerine göre konut satışlarında artışın umut verici olduğunu açıkladı.

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı konut satış istatistiklerinin toparlanmanın sinyallerini verdiğini, tablonun umut verici olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan mart ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, resmi verilerin öngördükleri şekilde gelmeye devam ettiğini, açıklanan rakamlara bakıldığında ilk elde ve ipotekli konut satışlarında artış görüldüğünü belirtti.

Sektörel açıdan 2025 yılının çok iyi olmadığını aktaran Albayrak, piyasalardaki finansmana ulaşımın zorluğunun olumsuz etkilerinin pek çok sektör gibi kendi sektörlerinde de görüldüğüne dikkati çekti.

Bu yılın ilk 3 ayının toparlanma sinyalleri verdiğinin altını çizen Albayrak, "İlk çeyrek verileri umut verici. Konut fiyatları şu an daha önceki dönemlere kıyasla daha dengeli seyrediyor. Ayrıca ileride konut kredi faizlerinde bir düşüş olduğunda fiyatlar talep hareketlenmesinden dolayı yükselebilir. Konut fiyatları, yüksek seyrettiği ve ileride daha da artacağı öngörüsü, gayrimenkulün paranın değerini koruyan bir araç olarak görülmesine neden oluyor ve alımı destekliyor. Bu sonuçları değerlendiren kesim konut sahibi olmak için imkanları ölçüsünde adım adıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:40:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.