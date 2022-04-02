Konutunuzu ihtiyaca göre seçin - Son Dakika

Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, konut alırken dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı. İstanbuli, ulaşım noktasına en yakın bölgede ev tutulmasını ve konut kredisine uygun evlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, konut alacak kişilere önemli tavsiyelerde bulundu. Konut alımı öncesi iyi bir araştırma yapılması ve ihtiyaca göre konut alınması gerektiğini söyleyen İstanbulli, bir eve değerinden fazla ücret ödememek için brüt ve net metrekare arasındaki farkı bilinmesi gerektiğini anlattı. İhtiyaçlara göre konut alımının önemine değinen İstanbuli bir çok insanın ihtiyaçları dışında konut aldığını belirterek, "İstek ve ihtiyaçlarınızı planlayın. İhtiyacınızdan küçük bir ev, işinize veya okula uzak bir ev almak doğru bir karar olmayabilir. Bu yüzden ev satın alırken bütün ihtiyaç ve isteklerinize göre bir araştırma yapmalısınız. Satın almak istediğiniz evin ulaşımı, sosyal olanakları, evin genişliği çok önemlidir. Bunun dışında evinizde balkon, bahçe, teras gibi açık alanların olmasını isteyebilirsiniz. Böylece ev satın alırken öncelikle hangi özelliklere sahip bir ev istediğinizi belirlemelisiniz. Eğer amacınız sadece yatırım yapmaksa, ulaşım noktasına yakın bir bölgede ev almak doğru bir seçenek olabilir" dedi.

"Brüt ve net metrekare arasındaki farkı bilmeniz önemli"

Konut alımı öncesinde iyi bir araştırma yapılarak doğru fiyat bilgisine sahip olmanın önemine değinen İstanbuli, "Satın alacağınız evin büyüklüğü, fiyat üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bir eve değerinden fazla ücret ödememek ve evi ihtiyacınıza göre belirlemek için brüt ve net metrekare arasındaki farkı bilmeniz önemlidir. Net metrekare, evin kullanabileceğiniz alanlarını gösterirken brüt metrekare; duvarlar, kolonlar, balkon gibi diğer bölgeleri de içine alır. Bu yüzden özellikleri aynı olan ve aynı fiyattan satılan brüt 100 metrekare ve net 100 metrekare ev arasındaki karşılaştırmayı iyi bilmek gerekir. Bu doğrultuda net ölçüsü 100 metrekare olan ev daha doğru bir seçimdir. İlan sayfalarında beğendiğiniz herhangi bir evi bizzat gördüğünüz zaman problemle karşılaşabilirsiniz. Evin güneş alıp almadığı, rutubetli olup olmadığı gibi birçok ayrıntının dışında satın alacağınız evde kullanılan malzeme ve işçiliğin kalitesi dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır" diye konuştu.

"Konut kredisine uygun evlerin tercih edin"

"İster yeni ister ikinci el ev satın alın en önemli nokta yasal detaylardır" diyen Nasuh Özdemir İstanbuli, "Öncelikle evin kat irtifakı veya kat mülkiyeti olması gerekmektedir. Henüz tamamlanmamış yeni bir ev alıyorsanız kat irtifakı mutlaka olmalı. İnşası tamamlanmış bir evde kat mülkiyeti ve iskan belgelerinin olması gerekir. Kat irtifakı, kat mülkiyeti olmayan evler yasal olarak sorun çıkmasına sebep olabilir. Ev satın almaya karar verdiyseniz, konut kredisiyle alakalı bir problemle karşılaşmamak için evin krediye uygun olduğuna dikkat etmelisiniz. Konut kredisi evin yaşı, kat mülkiyeti gibi noktalarla ilgilidir. Konut kredisi başvurusunda dikkat etmeniz gereken konular; bankaların konut kredisi seçeneklerini araştırmak, ödeme planını oluşturmak, dosya ve sigorta masraflarını öğrenmektir. Tapu işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler ise, evin üzerinde haciz kaydı olup olmadığını öğrenmek, evde rutubet olup olmadığını, ulaşım ve sosyal alanlara yakınlığa dikkat etmek, satın alınan evde kiracı varsa kira sözleşmesini kontrol etmek önemli konular arasındadır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ