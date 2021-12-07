Konya'da geç ekime bağlı hububat ekili tarım alanlarında çimlenme başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, geç ekime bağlı hububat ekili tarım alanlarında çimlenmenin görülmeye başlandığı bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Beyşehir ilçesinde hububat ve güzlük mercimek ekili alanlarda incelemelerde bulunulduğu belirtildi. Kurak alanlarda yağışların son dönemde görülmesi ve geç ekime bağlı hububatta çimlenmenin yeni yeni görülmeye başlandığının ifade edildiği açıklamada, Erken ekim yapılan ve sulu alanlarda çıkışın tamamlandığı ve kardeşlenme devresinin başladığı, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce desteklenen Bitkisel Üretimi Geliştirmesi Projesi kapsamında mercimek ekili alanlarda ve diğer mercimek ekili alanlarda yapılan incelemelerde toprak tavının beklenmesi sonucu geçen senelere göre geç ekim yapılmış olup, tohumlarda çimlenmenin yeni başladığı bir kısım yerde toprak yüzeyine çıkışlar başlamış olup, son günlerde bölgede görülen yağışlarla birlikte toprakta yeterli nemin olduğu gerçekleşen yağışla birlikte bitki çıkışlarının hızlandığı gözlenmiştir" denildi. - KONYA