Konya ekonomi: Konya Şeker'den pancar üreticisine 221 milyon lira avans - Son Dakika
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Konya ekonomi: Konya Şeker'den pancar üreticisine 221 milyon lira avans

15.10.2022 12:29
Konya ekonomi: Konya Şeker'den pancar üreticisine 221 milyon lira avans

Konya ekonomi haberi | PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, pancar üreticilerine motorin ile küspe için 221 milyon 110 bin TL avans ödeneceğini ve çiftçi şekeri dağıtımına başlanıldığını söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, pancar üreticilerine motorin ile küspe için 221 milyon 110 bin TL avans ödeneceğini ve çiftçi şekeri dağıtımına başlanıldığını söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 17 Ekim Pazartesi günü itibariyle pancar üreticilerine avans ödemelerinin başlayacağını belirtti. Erkoyuncu açıklamasında, "2. motorin avansı ton başına 30 TL olmak üzere 90 milyon 699 bin TL, fabrikaya bırakılan küspe için tonu 550 TL'den olmak üzere 130 milyon 411 bin TL, toplamda da 221 milyon 110 bin TL ödüyoruz. Bunların yanı sıra üreticilerimize 13 Ekim Perşembe itibariyle çiftçi şekeri dağıtımına da başladık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya ekonomi: Konya Şeker'den pancar üreticisine 221 milyon lira avans - Son Dakika

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